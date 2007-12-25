بنای تاریخی حمام حاجی رئیس تربت حیدریه تملک شد

ابوالفضل مکرمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این حمام از ابنیه ارزشمند تاریخی شهرستان تربت حیدریه است که بر اساس نوشته حک شده برسر در ورودی به سال 1272 هجری شمسی به همت حاج سید محمد رئیس التجار (حاجی رئیس) جهت امور عام المنفعه بنا شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با اشاره به اینکه این بنا به شماره 5126 در فهرست آثار ملی ثبت شده است، گفت: این حمام با وسعتی معادل 10 هزار و 10 رختکن از دو قسمت مردانه و زنانه تشکیل شده که قسمت مردانه آن شامل ورودی سر، گرمخانه و خزینه و رختکن است.

وی اظهار داشت: قرار گیری این بنا در محور مرکزی بازار قدیمی و با دارا بودن فضایی مطلوب و مناسب شرایط بسیار خوبی را جهت بهره برداری بهینه در امور میراث فرهنگی از این بنای ارزشمند تاریخی ایجاد نموده است.

مکرمی فر ضمن اشاره به آسیب های ایجاد شده در بنا اظهار داشت: علیرغم آسیب های بسیاری که بر اثر مرور زمان به عناصر معماری و سیمای بنا وارد شده است این سازمان در نظر دارد با صرف اعتبارات لازم اقدامات مرمتی و حفاظتی جهت احیا و باز پیرایی و تغییر کاربری بنا را به در دستور کار خود قرار دهد.

وی خاطر نشان کرد: در نظر است تا با پیش بینی اعتبارات در سال 87 نسبت به مرمت بنا اقدام شود و می توان از فضای حمام به عنوان موزه و مکان فرهنگی استفاده کرد.