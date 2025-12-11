به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدی پور گفت: در پی هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر بارش باران و احتمال وقوع حوادث، تمامی ۲۴ ایستگاه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز به حالت آماده‌باش کامل درآمدند.

وی بر استقرار تیم‌های تخصصی و تجهیزات کامل تاکید و هدف از این آماده‌باش را مقابله سریع و مؤثر با هرگونه حادثه احتمالی ناشی از بارندگی عنوان کرد.

رئیس آتش نشانی شیراز از شهروندان شیرازی خواست تا هنگام بارندگی نکات ایمنی از جمله بازدید از ناودان‌های منازل، عدم مراجعه به ارتفاعات کوه به علت سرمای هوا، رانندگی با سرعت مطمئن را با دقت رعایت کنند و از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌ها پرهیز کنند.

عیدی پور تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه خطر یا بروز حادثه، شهروندان می‌توانند با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.