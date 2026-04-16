۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

برخورداری از خدمات مطلوب حق روستاییان شادگان است

شادگان - نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: برخورداری از خدمات مطلوب حق روستاییان شادگان است و مسئولان در این زمینه باید تلاش مضاعفی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر ، هاشم خنفری صبح امروز پنجشنبه به‌ همراه جمعی از رؤسا و مدیران شهرستان شادگان با حضور در برخی روستاهای شهرستان اظهار کرد: دستگاه های اجرایی در راستای رفع مشکلات روستائیان شهرستان شادگان گام بردارند.

وی، خدمت‌رسانی به روستاییان در بخش‌های مختلف را مهم‌ترین اولویت کاری مسوولان دولت دانست و بر لزوم اهمیت و رفع مشکلات مناطق محروم تاکید کرد.

نماینده مردم شادگان ادامه داد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان با همه توان برای رفع مشکلات از مناطق کم برخوردار و روستایی پای کار باشند.

خنفری در پایان با اشاره به اهمیت روستاها در توسعه پایدار گفت: روستا مرکز تولید، باروری و حیات اقتصادی کشور است و اگر دل مردم روستا شاد باشد، دل همه مردم شاد خواهد بود.

