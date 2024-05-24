شهید رئیسی الگو، بسیار شجاع، متواضع و خادم کشورش بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سید حسن نصر الله دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم بزرگداشت رئیس‌جمهور شهید ایران و همراهانش، در حسینیه سیدالشهداء در ضاحیه جنوبی بیروت سخنرانی کرد.

امسال عید مقاومت و آزادسازی لبنان به علت سوگواری برای شهدای خدمت برگزار نمی‌شود

سید حسن نصر الله در آغاز این سخنرانی گفت: ما در سالگرد عید مقاومت و آزادسازی قرار داریم، ولی سانحه هوایی برای رئیس‌جمهور شهید ایران و همراهانش ما را وارد فضای غم و اندوه کرد. از این رو تصمیم گرفتیم که جشن‌ها را طبق عادت برگزار نکنیم چرا که ما در روزهای مصیب‌بار و اندوهناکی به سر می‌بریم.

وی افزود: ما بار دیگر شهادت عزیران و بزرگوارانی را که در سانحه بالگرد در ایران به شهادت رسیدند، تسلیت می‌گوئیم. حادثه سقوط بالگرد شهید رئیسی برای داخل و خارج ایران بسیار دردناک و اندوهبار بود و این سانحه ما را گریاند. اما ایران از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تا کنون در مقابل خطرات و چالش‌هایی که با آن مواجه بوده ایستادگی کرده است.

نصرالله تصریح کرد: ما در مسیر خود همیشه به الگو و نمونه و افراد پیشگام نیاز داریم چرا که بدون الگو، اعتقادات و باورهای ما فقط در حد افکار و نوشته‌ها باقی خواهند ماند و شهید رئیسی در تمام مراحل عمر خود و مسئولیت‌هایی که پذیرفتند، الگو بودند. شهید رئیسی لقب «خادم الرضا» را که در روزهای گذشته شنیده بودیم، به خود اختصاص داد، زیرا مسئولیت اداره حرم رضوی مسئولیت بزرگی است، زیرا موقوفات وابسته به حرم از بزرگترین موقوفات موجود در جهان است. زمانی که شهید رئیسی تولیت حرم رضوی را بر عهده گرفت، تحول بزرگی در مدیریت و توسعه حرم و خدمات بزرگ آن ایجاد کرد که خدمات آن به نفع محرومان و مستمندان بود.

شهید رئیسی مطیع رهبری و خادم کشورش بود

دبیرکل حزب الله خاطرنشان کرد: شهید رئیسی فقیه، عالم، کوشا، مؤمن، متواضع و در مقابله با منافقان و دشمنان، بسیار شجاع بود به مقاومت و دیدگاه آن ایمان داشت. شهید رئیسی خدمتگزار کشورش بود، به طوری که تعطیلی نمی‌شناخت و مطیع رهبرش بود.

سید مقاومت افزود: ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ در معرض محاصره اقتصادی و تحریم‌های فزاینده، جنگ تحمیلی جهانی و ترورهای داخلی قرار گرفته است. بنابراین وقتی هر رئیس‌جمهوری در ایران مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، پرونده‌های بسیار بزرگی از جمله پرونده‌های اقتصادی و معیشتی، ارز، گرانی‌ها و سیاست خارجی را پیش روی خود می‌بیند و اینها نتایج تحریم و محاصره است. در دولت شهید رئیسی یک میلیون و ۷۸۵ هزار قطعه زمین برای ساخت خانه برای خانواده‌های نیازمند در نظر گرفته شد و تولید نفت افزایش یافت و به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید.

وی ادامه داد: در دولت شهید رئیسی تصمیم به اعطای آب و برق رایگان به خانواده‌های فقیر گرفته شد و رشد اقتصادی به ۶ درصد افزایش یافت. در دوران شهید رئیسی، رابطه با شرق و ارتباط با غرب در حد معینی برقرار بود. ورود به سازمان‌های بین المللی و مقابله با کرونا هم در دوران ایشان محقق شد. زمانی که شهید رئیسی ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، از طریق نهاد ریاست جمهوری برای حمایت و پشتیبانی آشکار از جنبش‌های مقاومت در هر سطحی تلاش کرد و تعهد ایشان در این زمینه راسخ و استوار بود.

شهید رئیسی به آرمان فلسطین و مقاومت اعتقاد راسخ داشت

نصرالله تصریح کرد: شهید رئیسی به آرمان فلسطین، مقاومت و جنبش‌های مقاومت اعتقاد راسخی داشت و دشمنی‌اش با صهیونیست‌ها شدید بود. دوران شهید رئیسی شاهد تحول در حضور دیپلماتیک ایران و اولویت دادن به روابط با کشورهای همسایه ایران و بلوک شرق بودیم.

دبیرکل حزب الله درباره وزیر شهید امور خارجه هم گفت: شهید امیرعبداللهیان به لبنان، فلسطین و جنبش‌های مقاومت علاقه شدیدی داشت و این یکی از ویژگی‌های شخصیتی او بود. ما از شهیدان رئیسی و امیر عبداللهیان جز خیر، کمک، حمایت، محبت و آغوش باز چیز دیگری ندیدیم و از این بابت از آنها کمال تشکر را داریم. یکی از مهمترین صفات این دو شخصیت، تواضع بود. این بزرگواران نسبت به فقرا محبت و احترام داشتند و این از اصول مکتب اسلام، رسول اعظم (ص) و حضرت امام خمینی (ره) است. شهید آل هاشم هم عالمی مجاهد و صادق و دانشمند بود.

تشییع پیکر شهدای خدمت در ایران سومین مراسم بزرگ تشییع در تاریخ بشریت بود

سید حسن نصرالله ادامه داد: صحنه‌هایی که از تشییع شهدا از تبریز تا مشهد مشاهده کردیم، بسیار باعظمت بود که پیام‌های بسیار مهمی را با خود همراه داشت. تشییع پیکر شهیدان رئیسی و یاران ارجمندشان، سومین مراسم تشییع بزرگ تاریخ بشریت پس از امام خمینی (ره) و شهید قاسم سلیمانی بود. اگر امکان داشت که تشییع پیکرهای شهدا در شهرهای دیگر ایران برگزار شود، ملیون‌ها نفر در آن شرکت می‌کردند. پیام مراسم عظیم تشییع شهید رئیسی و یارانش، وفاداری، بیعت و تعهد راسخ به خط امام خمینی (ره) و رهبری جمهوری اسلامی ایران است.

وی اظهار داشت: ایران کشوری قوی، منسجم و مستحکم است که با شهادت رئیس‌جمهور و جمع پربرکت شخصیت‌های بارز این کشور بسیار اندوهناک شد، اما این حادثه ایران را تضعیف نکرد و تکان نداد. ایران دولت نهادها و قانون است و در رأس آن یک رهبر خردمند قرار دارد که این کشور را اداره می‌کند، اراده و اعتماد به نفس مردم ایران هم بسیار بالاست. اینها بخشی از بینش جمهوری اسلامی و جز اصیل دین آن است و با رفتن مسئولان تغییر نمی‌کند و اصل ثابتی است.

کسانی که منتظر تضعیف ایران هستند، در توهم به‌سر می‌برند

سید مقاومت افزود: جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۷ به حمایت خود از جنبش‌های مقاومت ادامه داده و این حمایت‌ها افزایش یافته و به صورت علنی انجام شده است. کسانی که منتظر تضعیف و عقب نشینی ایران از حمایت فلسطین و مقاومت هستند، در توهم و خیال به سر می برند و جمهوری اسلامی قوی‌ترین تکیه گاه این جهان در کنار فلسطین و جنبش های مقاومت بوده و خواهد بود.

دبیرکل حزب الله لبنان در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای به‌ویژه جنگ غزه با بیان اینکه یکی از دلایل شکست سیاست های آمریکا در قبال منطقه، مخالفت با واقعیت‌های میدانی است.گفت: اکنون که در هشتمین ماه جنگ غزه قرار داریم، خود اسرائیلی‌ها در قدرت و مخالفان همگی متفق القول هستند که آنچه این رژیم در سال جاری تجربه کرده، بی‌سابقه بوده است. دشمن به مشکلات سختی که گرفتارش شده است و به ناتوانی و شکست خود اعتراف کرده است.

رژیم صهیونیستی به هیچ یک از اهداف خود در جنگ غزه نرسید

وی تصریح کرد: دشمن نتوانست به هیچ یک از اهداف خود در جنگ غزه دست یابد و اخیرا رئیس شورای امنیت داخلی رژیم اشغالگر به این امر اذعان کرد. یکی از مهم ترین مشکلاتی که سران رژیم صهیونیستی از آن رنج می‌برند، به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط برخی کشورهای اروپایی است. صهیونیست ها کشور مستقل فلسطین را تهدید وجودی برای رژیم اشغالگر می دانند. به رسمیت شناختن کشور فلسطین که هر روز در حال افزایش است، یکی از نتایج طوفان الاقصی و پیامدهای آن تلقی می شود. چه کسی باور می کرد زمانی فرا می‌رسد که دادگاه کیفری بین المللی درخواست صدور حکم بازداشت سران صهیونیست را بدهد و این یکی از نتایج طوفان الاقصی است. «اسرائیل» هرگز به قطعنامه‌های بین‌المللی احترام نمی‌گذارد و پس از تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری، خشونت‌آمیزترین حملات را به رفح انجام داد. تظاهرات حمایت از فلسطین و غزه در دانشگاه‌های سراسر جهان و دیروز در مقابل کنگره آمریکا نشان‌دهنده وسعت و گسترش احساسات انسانی است که نبرد طوفان الاقصی در سراسر جهان برانگیخت.

دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: نتانیاهو علنا از نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی ابراز برائت کرده و گفته است که این نهادها ارزیابی درستی درباره تهدیدات غزه به او ارائه نکرده اند. اما اگر نتانیاهو بخواهد به تجاوزات خود ادامه دهد، به سوی پرتگاه و فاجعه پیش خواهد رفت.

مقاومت در غزه، رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرد

سید حسن نصرالله در واکنش به ادعاهای نتانیاهو درباره برنامه‌های مهم و دقیق برای بازگرداندن امنیت به شمال فلسطین اشغالی، خطاب به او گفت: غزه شما را غافلگیر کرد و یک لشکر کامل در عملیات طوفان الاقصی نابود شد و ارتش اشغالگر از هم فروپاشید. مقاومت شما را در 8 اکتبر در لبنان و یمن غافلگیر کرد و ما شایستگی و توانایی این را داریم که شمار را غافلگیر کنیم.

دبیرکل حزب الله لبنان در پایان سخنانش با بیان اینکه دشمن باید منتظر اقدامات غافلگیر کننده از جانب مقاومت باشد، گفت: ما همیشه صریح بوده‌ایم که وقتی می‌جنگیم، تحت عناوین و اهداف مشخص می‌جنگیم و از ابتدا اعلام کرده ایم که هدف اول از جنگ کنونی، حمایت از غزه و هدف دوم جلوگیری از هرگونه عملیات پیشگیرانه دشمن علیه لبنان است.