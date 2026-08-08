به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی قرار است از شهریورماه آغاز شود. کشتی ایران در مهر و آبان ماه روزهای شلوغی پیش رو دارد. مسابقات کشتی بازیهای آسیایی ناگویا از ۸ تا ۱۱ مهرماه برگزار میشود و امسال برخلاف دورههای گذشته، مسابقات کشتی بازیهای آسیایی ناگویا پیش از رقابتهای قهرمانی جهان برگزار خواهد شد و ملیپوشان کمتر از یک ماه بعد، از ۲ تا ۱۰ آبان باید در مسابقات جهانی به میدان بروند. قرعهکشی مسابقات لیگ کشتی هم در دهه دوم مردادماه برگزار خواهد شد.
با توجه به این شرایط مسابقات لیگ کشتی از شهریورماه آغاز میشود و کشتی گیران ملیپوش مسابقات بازیهای آسیایی ناگویا و همچنین جهانی بزرگسالان ۲۰۲۶ اجازه حضور در مسابقات لیگ را پیش از برگزاری مسابقات نخواهند داشت.
مسابقات لیگ کشتی آزاد در اوزان، ۵۲ تا ۵۷ – ۶۱ – ۶۵ – ۷۰ – ۷۴ – ۷۹ – ۸۶ – ۹۲ – ۹۷ – ۱۲۵ کیلوگرم برگزار خواهد شد و مسابقات لیگ کشتی فرنگی هم در اوزان ۵۰ تا ۵۵ – ۶۰ – ۶۳ – ۶۷ – ۷۲ – ۷۷ – ۸۲ – ۸۷ – ۹۷ – ۱۳۰ کیلو گرم برگزار خواهد شد.
تاکنون دو تیم بانک شهر و استقلال برای حضور در لیگ برتر کشتی آزاد کار خود را شروع و یارگیری را آغاز کردند. یکی از تیمهای که امسال قرار است در لیگ کشتی تیمداری کند، تیم تراکتور است. تیمی که در فوتبال علاقمندان بسیار زیادی دارد و حالا قصد دارد امسال هم لیگ کشتی حضور داشته باشد. البته هنوز خبر قطعی حضور تراکتوریها به صورت رسمی اعلام نشده است اما زمزمههای حضور این تیم مطرح شده و حتی بودجه مورد نظر این باشگاه برای لیگ کشتی تعیین نشده است.
آنچه از گوشه و کنار شنیده میشود این است که تیم تراکتور قصد حضور در لیگ برتر کشتی آزاد را دارد و حتی محسن کاوه گزینه مربیگری این تیم در لیگ برتر کشتی خواهد بود.
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