خبرنگاران متعهد؛ روایتگران صادق سلامت و حقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه بذرافشان گفت: روز خبرنگار، فرصتی است برای پاسداشت قلمهایی که در مسیر آگاهیبخشی، حقیقتجویی و خدمت به جامعه، مسئولانه مینویسند و روایت میکنند.
وی افزود: خبرنگاران حوزه سلامت، در آگاهی بخشی و مطالبهگری مسئولانه در حفظ سلامت و آرامش جامعه، چشم بینا و گوش شنوای تمام روزهای بحران و فراز و نشیبهای نظام سلامت هستند که صدای دغدغههای مردم و فعالان این حوزه را به گوش مسئولان می رسانند.
بذرافشان تاکید کرد: انجمن داروسازان ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و رسانه، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، اصحاب رسانه و به ویژه خبرنگاران و فعالان رسانهای حوزه سلامت، صمیمانه تبریک میگوید و از تلاشهای ارزشمند آنان در مسیر ارتقای آگاهی عمومی، صیانت از سلامت مردم و انعکاس جامع و منصفانه مسائل و مطالبات جامعه داروسازی قدردانی میکند.
معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: امید که قلمهای متعهد، همچنان روشناییبخش مسیر آگاهی، مطالبهگری و اصلاح امور باشند و رسانه، همواره پلی استوار میان مردم، متخصصین و مسئولین باشد تا به سلامت از روزهای سخت گذر کنیم.
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