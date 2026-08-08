خبرنگاران متعهد؛ روایتگران صادق سلامت و حقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه بذرافشان گفت: روز خبرنگار، فرصتی است برای پاسداشت قلم‌هایی که در مسیر آگاهی‌بخشی، حقیقت‌جویی و خدمت به جامعه، مسئولانه می‌نویسند و روایت می‌کنند.

وی افزود: خبرنگاران حوزه سلامت، در آگاهی بخشی و مطالبه‌گری مسئولانه در حفظ سلامت و آرامش جامعه، چشم بینا و گوش شنوای تمام روزهای بحران‌ و فراز و نشیب‌های نظام سلامت هستند که صدای دغدغه‌های مردم و فعالان این حوزه را به گوش مسئولان می رسانند.

بذرافشان تاکید کرد: انجمن داروسازان ایران ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و رسانه، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، اصحاب رسانه و به‌ ویژه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای حوزه سلامت، صمیمانه تبریک می‌گوید و از تلاش‌های ارزشمند آنان در مسیر ارتقای آگاهی عمومی، صیانت از سلامت مردم و انعکاس جامع و منصفانه مسائل و مطالبات جامعه داروسازی قدردانی می‌کند.

معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: امید که قلم‌های متعهد، همچنان روشنایی‌بخش مسیر آگاهی، مطالبه‌گری و اصلاح امور باشند و رسانه، همواره پلی استوار میان مردم، متخصصین و مسئولین باشد تا به سلامت از روزهای سخت گذر کنیم.