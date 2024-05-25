به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نمازی با اشاره به آمادگی نیروگاه‌های کشور برای تأمین برق پیک تابستان امسال، افزود: از این میزان تولید ۶۰ درصد آن مربوط به واحدهای سیکل‌ترکیبی است که میزان تولید انرژی آن‌ها با افزایش سه درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۰ میلیون مگاوات ساعت رسیده است.

نمازی یادآور شد: در دولت سیزدهم با افزوده شدن ۱۴ واحد بخار جدید نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی جهرم، هریس، ارومیه (دو واحد)، چابهار، بعثت پارس‌جنوبی (دو واحد)، غرب‌کارون، عسلویه، فردوسی، خرم‌آباد، سبلان (دو واحد) و کربنات سدیم سمنان شاهد جهش تولید نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی به عنوان واحدهای تولید کننده برق دوستدار محیط زیست هستیم.

وی اضافه کرد: تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل‌ترکیبی از کارآمدترین روش‌های بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور به شمار می‌آید که نه‌تنها برای صنعت برق، بلکه برای محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیز بسیار مؤثر است و در سال‌های آینده شاهد تأثیرات گسترده آن خواهیم بود.

نمازی تصریح کرد: تنها از محل افتتاح این واحدهای جدید سالانه سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد شد.

مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه در دو ماه نخست امسال بخش اعظم برق مورد نیاز کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تأمین شده است، گفت: میزان تولید برق واحدهای گازی در این مدت با افزایش دو درصدی به ۹ میلیون مگاوات و سهم تولید واحدهای بخاری نیز به بیش از ۱۱ میلیون مگاوات ساعت رسیده است.