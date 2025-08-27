رشد ۴۵ درصدی احداث واحدهای جدید نیروگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، در شرایطی که صنعت برق کشور با تحریم‌های ظالمانه و چالش‌های زیرساختی دست و پنجه نرم می‌کند، وزارت نیرو در دولت چهاردهم با تکیه بر توان داخلی و مدیریت جهادی، گام‌های بلندی در راستای تأمین برق پایدار برداشته است.

راه‌اندازی بزرگترین واحد بخار راندمان بالای کشور بدون مصرف سوخت مازاد، ثبت رکورد جدید نصب و راه‌اندازی واحد گازی نیروگاهی مقیاس بزرگ در کشور، بهره‌برداری از واحد مقیاس متوسط نیروگاه ری در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه و… از جمله اقدامات شاخص دولت چهاردهم در احداث واحدهای جدید نیروگاهی بوده است.

همچنین در طی یکسال اخیر بالغ بر یک‌هزار و ۴۲۰ مگاوات پروژه رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری و ارتقای توان تولید واحدهای گازی اجرایی شده است که این طرح‌ها نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن رشد ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد.

مجموعاً در سال نخست دولت چهاردهم سه هزار و ۸۷۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور افزوده شده است که در مقایسه با دو هزار و ۶۶۲ مگاوات سال پایانی دولت سیزدهم بالغ بر ۴۶ درصد افزایش یافته است.

میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در طی یکسال اخیر روند صعودی گرفته و با رشد پنج درصدی نسبت به مدت مشابه قبل از آن از مرز ۳۵۵ میلیارد کیلووات ساعت عبور کرده است.

در این میان متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور هم با ثبت رکوردی جدید به عدد ۳۹.۵۶ درصد افزایش یافته است. همچنین در طی این مدت ۱۰۲ هزار مگاوات برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی انجام شده است که نشان از رشد ۴.۱ درصدی پروژه بهینه‌سازی واحدهای تولید برق حرارتی دارد.