کلاهبرداری با شگرد اعطای تخفیفات ویژه/ متهم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان لطیفی مطرح کرد: به دنبال ارجاع یک فقره پرونده کلاهبرداری از طریق یک سایت به پلیس فتای استان البرز، تیم ویژه ای از کارشناسان این پلیس برای بررسی موضوع تشکیل شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه مأموران حکایت از این داشت که مالباخته از طریق س ایتی با شخصی ناشناس در زمینه فروش ام دی اف آشنا شده و نامبرده با شگرد اعطای تخفیفات ویژه حدود دو و نیم میلیارد ریال را به عنوان بیعانه دریافت کرده و دیگر پاسخ شاکی را نداده است.

سرهنگ لطیفی اضافه کرد: بلافاصله مأموران با هماهنگی مقام قضائی حساب‌های مقصد وجوه کلاهبرداری شده را مسدود و با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی هویت و مخفیگاه متهم مورد نظر را شناسایی کردند.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: در ادامه مأموران با دریافت نیابت قضائی به شهرستان شهریار که مخفیگاه متهم در آنجا قرار داشت اعزام شدند و در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهم پس از اقرار به جرمش با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: شهروندان نیز توجه داشته باشند که نباید به هیچ وجه وجوهی را تحت عنوان بیعانه به حساب افراد ناشناس واریز کنند.