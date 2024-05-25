  1. استانها
  2. البرز
۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۱۵

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

کلاهبرداری با شگرد اعطای تخفیفات ویژه/ متهم دستگیر شد

کلاهبرداری با شگرد اعطای تخفیفات ویژه/ متهم دستگیر شد

کرج- معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان البرز گفت: شخصی که با شگرد اعطای تخفیفات ویژه در یک سایت اقدام به کلاهبرداری دو و نیم میلیاردی از شهروندی کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان لطیفی مطرح کرد: به دنبال ارجاع یک فقره پرونده کلاهبرداری از طریق یک سایت به پلیس فتای استان البرز، تیم ویژه ای از کارشناسان این پلیس برای بررسی موضوع تشکیل شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه مأموران حکایت از این داشت که مالباخته از طریق س ایتی با شخصی ناشناس در زمینه فروش ام دی اف آشنا شده و نامبرده با شگرد اعطای تخفیفات ویژه حدود دو و نیم میلیارد ریال را به عنوان بیعانه دریافت کرده و دیگر پاسخ شاکی را نداده است.

سرهنگ لطیفی اضافه کرد: بلافاصله مأموران با هماهنگی مقام قضائی حساب‌های مقصد وجوه کلاهبرداری شده را مسدود و با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی هویت و مخفیگاه متهم مورد نظر را شناسایی کردند.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: در ادامه مأموران با دریافت نیابت قضائی به شهرستان شهریار که مخفیگاه متهم در آنجا قرار داشت اعزام شدند و در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهم پس از اقرار به جرمش با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: شهروندان نیز توجه داشته باشند که نباید به هیچ وجه وجوهی را تحت عنوان بیعانه به حساب افراد ناشناس واریز کنند.

کد مطلب 6118663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها