بیمارستان هفتصد تختخوابی قزوین به نام شهید رییسی نامگذاری شد

عبدالله دیدبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان، بیمارستان در حال ساخت ۷۰۰ تختخوابی قزوین، به مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر رئیسی نامگذاری شد.

وی افزود: بیمارستان در حال ساخت ۷۰۰ تختخوابی قزوین پس از سفر دولت سیزدهم به استان جان تازه گرفت و در فاز اول از ۹ درصد به ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در سازه های بتنی ریسیده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآور شد: به پاس این مجاهدت در حوزه سلامت با پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین و با تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان این بیمارستان به نام سید الشهدای خدمت شهید دکتر رئیسی نام گذاری شد.