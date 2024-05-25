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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۲۴

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

بیمارستان هفتصد تختخوابی قزوین به نام شهید رییسی نامگذاری شد

بیمارستان هفتصد تختخوابی قزوین به نام شهید رییسی نامگذاری شد

قزوین- رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: بیمارستان هفتصد تختخوابی قزوین به مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر رییسی نامگذاری شد .

عبدالله دیدبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان، بیمارستان در حال ساخت ۷۰۰ تختخوابی قزوین، به مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر رئیسی نامگذاری شد.

وی افزود: بیمارستان در حال ساخت ۷۰۰ تختخوابی قزوین پس از سفر دولت سیزدهم به استان جان تازه گرفت و در فاز اول از ۹ درصد به ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در سازه های بتنی ریسیده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآور شد: به پاس این مجاهدت در حوزه سلامت با پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین و با تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان این بیمارستان به نام سید الشهدای خدمت شهید دکتر رئیسی نام گذاری شد.

کد مطلب 6118690

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