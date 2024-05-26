راهبرد ما در حمایت از جریان مقاومت باتغییر افراد تغییر نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، «زیاد نَخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین شامگاه شنبه در تماس تلفنی با محمد مخبر سرپرست ریاستجمهوری ایران، ضمن تسلیت شهادت رئیسجمهور و وزیر امور خارجه به دولت و ملت ایران، تصریحکرد: باور داریم با وجود همه سنگینی این ضایعه، جمهوری اسلامی ایران به برکت برخورداری از رهبران و مسئولانی باکفایت و ملتی بهرهمند از افکار و اندیشههای انقلابی، بر چنین دشواریهایی غلبه خواهد کرد.
دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با بیان اینکه شهید رئیسی و شهید امیر عبداللهیان همواره در دفاع از منافع و مصالح ملت ایران و حمایت از جریان مقاومت در خط مقدم حضور داشتند، مخبر را شخصیتی توانمند دانست که میتواند فقدان شخصیت ارزشمند رئیسجمهور شهید ایران را در شرایط حساس فعلی جبران کند.
مخبر نیز در این تماس تلفنی ضمن قدردانی از ابراز همدردی دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با دولت و ملت ایران، پشتیبانی جدی از مقاومت و حمایت از حق مسلم مردم فلسطین را از دغدغههای رئیسجمهور و وزیر خارجه شهید دانست و تصریحکرد: راهبرد اساسی جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی از جریان مقاومت، بهخصوص گروههای مقاومت فلسطینی، با تغییر افراد تغییر نخواهد کرد.
سرپرست ریاستجمهوری راهبرد مقاومت را مؤثرترین روش مقابله با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی دانست و گفت: عملیات وعده صادق از نتایج جریان مقاومت است که هیمنه آمریکا و رژیم صهیونیستی را درهم شکست.
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