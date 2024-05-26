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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۴۸

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

هوش مصنوعی به حوزه‌های علمیه خواهران راه پیدا می‌کند

هوش مصنوعی به حوزه‌های علمیه خواهران راه پیدا می‌کند

مدیرکل ایجاد و توسعه سامانه‌های مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران گفت: امسال آموزش‌های عمومی استفاده از هوش مصنوعی برای طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه خواهران برگزار می‌شود.

محسن شاکر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران برای استفاده از هوش مصنوعی اظهار کرد: امسال خدماتی را به حوزه‌های علمیه استان‌ها و مدارس علمیه خواهران ارائه خواهیم کرد که با استفاده از هوش مصنوعی بتوانند در فرایندهای جاری، مدیریت بهتری داشته باشند.

وی با ذکر مثال در این خصوص گفت: مثلا در فرایندهای آموزشی، سیستم به مدارس علمیه امکاناتی بدهد که بدانند کدام طلبه‌ها وضعیت آموزشی بهتر یا بدتر خواهند داشت که بتوانند بر اساس این داده‌ها توسعه‌هایی را ایجاد کنند.

شاکر افزود: برنامه‌های آموزشی سال‌های گذشته مبتنی بر دو حوزه سامانه‌ها و آموزش مهارت‌های آی تی بود. امسال هم با توجه به اینکه هوش مصنوعی حوزه‌ای است که طلبه‌ها، اساتید و جامعه علمی باید از آن به خوبی استفاده کنند، برنامه‌ای داریم که آموزش‌های عمومی استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی را برای مخاطبان در سراسر کشور برگزار کنیم.

وی از اجرای ۶ پروژه اصلی در حوزه‌های عمران، فرهنگی، آموزشی و منابع انسانی در مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد و اظهار کرد: مجهزشدن سیستم‌ها و بهره برداری از داده‌ها به هوش مصنوعی یکی از برنامه‌های امسال است، مثلا سیستم پایان نامه که سال‌هاست به مخاطبان خدمات ارائه می‌کند به سیستم هوش مصنوعی مجهز بشود تا بتواند خدمت بهتری به مخاطبان ارائه کند.

کد مطلب 6119089

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