به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا با تکرار ادعای گذشته‌اش درباره پایان دادن فوری به جنگ اوکراین در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر، گفت که جلوی تامین بودجه جنگ را خواهد گرفت.

ترامپ که درمجمع ملی حزب آزادی‌خواه در واشنگتن صحبت می‌کرد، مدعی شد که آمریکا تحت رهبری فعلی آن، «در حال تبدیل شدن به یک کشور شکست خورده است» و وعده داد که در صورت بازگشت به کاخ سفید «صلح و ثبات» را به احیا کند.

رئیس جمهور جنجالی سابق آمریکا از پایان بخشیدن به بحران مرزی، جلوگیری از هدررفت مالیات مردم با متوقف کردن تامین بودجه ارتش‌های خارجی و مصون نگه داشتن «حاکمیت آمریکا از چنگال مرموز دولت جهانی» را از جمله اولویت‌های خود عنوان کرد.

وی گفت: حرف ما آزادی، سعادت و کاپیتالیسم در آمریکاست و حتی پیش از رسیدنم به دفتر بیضی کاخ سفید، یعنی اندکی بعد از پیروزی در انتخابات، جنگ هولناک بین روسیه و اوکراین را حل و فصل می‌کنم تا بدین ترتیب هزینه‌های صدها میلیارد دلاری (آمریکا) برای جنگیدن در جنگ دیگران را متوقف کنم و در نتیجه بلافاصله شروع به نجات جان هزاران نفر می‌کنیم.

ترامپ ادامه داد: نسبت به احیای صلح و ثبات و ممانعت از رژه جو بایدن به سمت جنگ جهانی سوم، متعهد هستم. یک جنگ جهانی احتمالی شبیه به هیچکدام از جنگ‌های قبلی نخواهد بود و دلیل آن هم انبوه تسلیحات است.

وی همچنین مدعی شد که هیچکس جز او نمی‌تواند این جنگ را متوقف کند!

هرچند ترامپ درباره نحوه و برنامه‌هایش برای متوقف‌کردن جنگ اوکراین شفاف‌سازی نکرده، پیش‌تر به ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان گفته است که نقشه‌ای دقیق دارد و وعده داد که ظرف ۲۴ ساعت به جنگ پایان دهد.

اوربان اوایل امسال مدعی شد که «ترامپ مرد صلح است (!)» است و افزود: اگر آمریکا به اوکراین پول ندهد، اروپایی‌ها به خودی خود قادر به تامین مالی جنگ نخواهند بود و در نتیجه جنگ به اتمام خواهد رسید.