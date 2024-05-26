تلاش پارلمان انگلیس برای دورکردن موبایل از کودکان و نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، کمیته آموزش مجلس عوام انگلیس اعلام کرد دستورالعمل های سختگیرانه تر درباره موبایل در مدارس و شیوه مدیریت زمان استفاده کودکان از دستگاه های الکترونیکی در خانه برای حفاظت از جمعیت جوان مورد نیاز است.

در گزارش مذکور آمده مدت زمانی که کاربران جوان صرف استفاده از دستگاه های الکترونیکی می کند برای سلامت روحی و فیزیکی آنها خطرناک است و مدارس و والدین نیازمند دستورالعمل واضحی از سوی دولت در این زمینه هستند.

در اوایل سال جاری میلادی وزارت آموزش انگلیس دستورالعملی صادر و مدیران مدارس را درباره چگونگی ممنوعیت استفاده از موبایل طی کلاس های درسی و زنگ تفریح راهنمایی کرد. در این دستورالعمل ذکر شده بود کارمندان مدارس می توانند در صورت لزوم برای کیف های دانش آموزان را جستجو کنند.

اما کمیته پارلمان معتقد است این دستورالعمل کافی نیست. در گزارش آن ذکر شده دولت آینده باید درباره افزایش سن دریافت رضایت اطلاعات دیجیتال از ۱۳ به ۱۶ سال مشورت کند و باید ممنوعیت کامل برای کاربران زیر ۱۶ سال را بررسی کند. همچنین باید ممنوعیتی قانونی بر استفاده از موبایل در مدارس وضع شود. این اقدام در واکنش به افزایش مدت زمانی که کودکان در فضای آنلاین می گذرانند و صرف استفاده از موبایل می کنند، ارائه شده که با اعتیاد رفتاری مرتبط است.