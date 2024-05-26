کمیته پشتیبانی از دانشجویان ایرانی خارج تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، رشید جعفرپور قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه نشست سالیانه رایزنان علمی و سرپرستی دانشجویان ایرانی خارج از کشور با بیان اینکه در این نشست ظرفیت رایزنان علمی مورد بررسی قرار گرفت؛ گفت: انقلاب اسلامی ظرفیت تمدنی بسیار بالایی دارد و میتواند در حوزههای مختلف در دنیا اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: ما علم را یک ظرفیت تمدنی میدانیم که میتواند در گسترش ارتباطات و اثرگذاری انقلاب در کشورهای دیگر موثر باشد به همین منظور رایزنان علمی از اهمیت بیشتری برخوردار میشوند.
جعفرپور تصریح کرد: در این جلسه مصوب شد کمیته فرهنگی تمدنی با حضور اعضای معاونت فرهنگی و رایزنان علمی تشکیل شود تا مسائل مختلفی که در کشورهای دارای رایزن علمی وجود دارد، بررسی گردد.
قائم مقام معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اظهار کرد: این کمیته به منظور تهیه بستههای فرهنگی با هدف پشتیبانی از رایزنان علمی و دانشجویانی که در خارج از کشور در حال تحصیل هستند که ذخیره های این ملت محسوب میشوند و میتوانند به ارتقاء علمی کشور کمک کنند ایجاد شده است.
وی افزود: همچنین میتوانیم بعد بینالمللی جشنوارههای متفاوتی همچون جشنواره حرکت و اردوهایی همچون راهیان نور و راهیان مقاومت و بسیاری از مسائل دیگر که در داخل کشور برگزار میشود را تقویت کنیم تا دانشجویانی که در کشورهای خارجی حضور دارند بتوانند در این جشنواره ها شرکت کنند و توانمندیهای خود را بروز دهند.
جعفر پور در پایان خاطرنشان کرد: ما میتوانیم دورههای توانمندسازی را برای دانشجویان خارج از کشور برگزار کنیم همچنین میتوانیم این امر را گسترش دهیم و دورههای توانمندسازی را برای اساتید برگزار نماییم.
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