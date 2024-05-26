معرفی بازیگران نمایش «از خواب برگشتم به تنهایی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، بازیگران نمایش «از خواب برگشتم به تنهایی» به نویسندگی و کارگردانی عباس عبداللهزاده و تهیهکنندگی مشترک ساسان سالور و حمیدرضا علینژاد، معرفی شدند. در این نمایش ۷۵ دقیقهای که از ۱۰ خرداد، در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه میرود؛ سیاوش خیرابی، نیلوفر رجائیفر و علیرضا مهران در کنار یکدیگر ایفای نقش میکنند.
در خلاصه نمایش از زبان کارگردان آمده است: به دنبال مرگ تهیهکنندهای بازیگری اجبارا تن به مهاجرت میدهد و به دوست قدیمیاش در کالیفرنیای آمریکا میپیوندد. همراهی این ۲ رفیق در یک شرایط غیرقابل باور، باعث اتفاقات جورواجوری میشود ... .
از سوابق هنری این مدرس و پژوهشگر تئاتر میتوان به عباس عبداللهزاده کارگردان این اثر، نویسندگی و کارگردانی نمایشهای «گرگ دختر»، «چلچلا»، «هام»، «اکوان دیو» را در کارنامه خود دارد. وی همچنین در سوابق بینالمللی کارگردانی خود، اجرای نمایشهای «دختران آپاچی» و «من و بابی خرسه» را دارد.
از عوامل نمایش «از خواب برگشتم به تنهایی»، میتوان به هنرمندانی همچون؛ حمید بابا، سیاوش رحیمی، مسیحا یوسفی گروه کارگردانی، درسا علیآبادی منشیصحنه، نسرین آجرلو طراح گریم، رها علینژاد طراح صحنه، تارا مولاییپور، مهدی داورپناه دستیار طراح صحنه، تینا ساوجبلاغی طراح لباس، مقدی شامیریان ناظر طراحی لباس، محمد مقدم آهنگساز، رضا خضرایی طراح نور، ندا پارسا طراح حرکت، امیر پارسائیانمهر مدیر روابطعمومی، شایان شفابخش طراح پوستر، کورش جوان عکاس تیزر، پیمان گرزم عکاس، علیرضا رحمانی موشن گرافیست اشاره کرد.
پیش فروش اینترنتی بلیتهای این نمایش به زودی در سایت تیوال آغاز میشود.
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