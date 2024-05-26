به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری عصر یکشنبه در دوازدهمین جلسه کار گروه تبصره ۱۸ قانون بودجه با اشاره به اینکه حضور مردم در تشییع پیکر آیت الله رئیسی بسیار گسترده بود و باید به این مردم به خوبی خدمات ارائه کنیم، گفت: با وجود پیشرفت ۱۲ درصدی در سرمایه گذاری که طی هفتههای گذشته در استان داشته ایم هنوز از کشوری در این خصوص عقب هستیم.
وی تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل باید با همه اطلاعات لازم در خصوص عمل به تعهدات خود در کار گروه تبصره ۱۸ قانون بودجه حضور پیدا کنند و از جلسه آینده دستگاههای اجرایی رونوشت مکاتبات خود را برای پی گیری های مورد نظر باید به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند.
به گفته جعفری با تشکیل جلسهای با حضور مدیر کل صمت، بانک صنعت و معدن نماینده اداره کل امور اقتصاد و دارایی و مدیر کل سرمایه گذاری استانداری بررسی در زمینه مشکل موجود در خصوص چک لیست مدارک بانک صنعت و معدن برگزار شود.
به گفته وی بعضی از طرحها با وجود گذشت ماههای زیادی از تصویب آنها در این کار گروه، هنوز تعیین تکلیف نشده اند که باید اقدامات لازم هر چه زودتر در این باره انجام شود و بانکها باید اقدامات لازم را برای انجام همه آنچه در جلسات این کارگروه متعهد میشوند تا دو هفته بعد از عمل کنند.
هادی شاه وردی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هم در ادامه گفت: اگر طرحی در این کارگروه مصوب میشود باید بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات به آن عمل کنند و نباید با نظر خود طرح مصوب را به دلیل اینکه سرمایه گذاری به تعهدات خود در حوزهای عمل نکرده است را رد کنند تا با انجام این کار مانع از سرمایه گذاری بخش خصوصی شوند.
نظر شما