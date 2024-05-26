به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال وزیری شامگاه یکشنبه در حاشیه دیدار با یک خیر استان سمنان در اداره کل آموزش و پرورش این استان از احداث نخستین زائرسرای بین راهی حرم تا حرم ویژه فرهنگیان خبر داد و بیان کرد: بههمت خیّر امیرآبادی این اردوگاه بهعنوان مرکز آموزشیرفاهی فرهنگیان در منطقه امیرآباد، احداث خواهد شد.
وی افزود: اردوگاه منصوری در ده بخشآباد، ۱۵ کیلومتر نرسیده به دامغان در سمت شمال جاده سمنان - دامغان قرار گرفته و متعلق به خیّر دامغانی است که بهمنظور استفاده عمومی در اختیار سازمان آموزش و پرورش قرار گرفته و در زمینی به مساحت حدود ۲.۵ هکتار واقع شده و شامل باغ با درختان میوه، ساختمان اجتماعات، ساختمان مدیریت، سوئیت و سرویسهای بهداشتی است.
وزیری بیان کرد: در راستای خدمت به مردم منطقه طرح توسعه این مجموعه را به کودکان بیسرپرست اختصاص داده و در نظر دارد مجموعهای آموزشی و تربیتی احداث کند. در همین مسیر، اقداماتی برای اخذ زمین بزرگتر برای طرح مجموعه آموزشی و تربیتی کودکان بیسرپرست صورتگرفته تا در مجاورت زمین اردوگاه موجود، زمین اردوگاه جدید واگذار شود.
گفتنی است، مجموعه مذکور یک مجموعه اردوگاهی آموزشی متشکل از واحدهای خوابگاهی، اداری، آموزشی، سلفسرویس و سوئیتهای مسکونی برای اقامتهای کوتاهمدت است که بهصورت قطعات مختلف با کاربریهای مذکور تفکیک شدهاند.
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