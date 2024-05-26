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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۲۳:۰۲

به همت خیران؛

یک مجتمع رفاهی ویژه فرهنگیان در استان سمنان ساخته می‌شود

یک مجتمع رفاهی ویژه فرهنگیان در استان سمنان ساخته می‌شود

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: یک مجتمع رفاهی در استان به همت یک خیر در منطقه امیر آباد ساخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال وزیری شامگاه یکشنبه در حاشیه دیدار با یک خیر استان سمنان در اداره کل آموزش و پرورش این استان از احداث نخستین زائرسرای بین راهی حرم تا حرم ویژه فرهنگیان خبر داد و بیان کرد: به‌همت خیّر امیرآبادی این اردوگاه به‌عنوان مرکز آموزشی‌رفاهی فرهنگیان در منطقه امیرآباد، احداث خواهد شد.

وی افزود: اردوگاه منصوری در ده بخش‌آباد، ۱۵ کیلومتر نرسیده به دامغان در سمت شمال جاده سمنان - دامغان قرار گرفته و متعلق به خیّر دامغانی است که به‌منظور استفاده عمومی در اختیار سازمان آموزش و پرورش قرار گرفته و در زمینی به مساحت حدود ۲.۵ هکتار واقع شده و شامل باغ با درختان میوه، ساختمان اجتماعات، ساختمان مدیریت، سوئیت و سرویس‌های بهداشتی است.

وزیری بیان کرد: در راستای خدمت به مردم منطقه طرح توسعه این ‌مجموعه را به کودکان بی‌سرپرست اختصاص داده و در نظر دارد مجموعه‌ای آموزشی و تربیتی احداث کند. در همین مسیر، اقداماتی برای اخذ زمین بزرگ‌تر برای طرح مجموعه آموزشی و تربیتی کودکان بی‌سرپرست صورت‌گرفته تا در مجاورت زمین اردوگاه موجود، زمین اردوگاه جدید واگذار شود.

گفتنی است، مجموعه مذکور یک مجموعه اردوگاهی آموزشی متشکل از واحدهای خوابگاهی، اداری، آموزشی، سلف‌سرویس و سوئیت‌های مسکونی برای اقامت‌های کوتاه‌مدت است که به‌صورت قطعات مختلف با کاربری‌های مذکور تفکیک شده‌اند.

کد مطلب 6119815

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