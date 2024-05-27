نروژ: اکنون بهترین زمان به رسمیت شناختن فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، «اسپن بارت اید» وزیر خارجه نروژ تاکید کرد: ما کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسیم چرا که اکنون بهترین زمان برای این کار است.

اسپن بارت اید اظهار داشت که ما شاهد تداوم چرخه خشونت در غزه و کرانه باختری هستیم و معتقدیم پایان این روند با تشکیل کشور فلسطین محقق خواهد شد.

بارت اید تصریح کرد که به رسمیت شناختن کشور فلسطین بخشی از مسیری است که هدف از آن دستیابی به روند صلح در خاورمیانه است.

وی گفت ما به دنبال ایجاد یک طرح صلح هستیم که خواسته‌های ملت فلسطین را برآورده کند.

وزیر خارجه نروژ در بخش دیگری از سخنانش خواستار آتش‌بس فوری در غزه شد.

اسپن بارت اید تاکید کرد که کشورهای اروپایی دیگری در حال بررسی به رسمیت شناختن کشور فلسطین هستند و امیدواریم که آن‌ها نیز همین روند را دنبال کنند.