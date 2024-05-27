صادق زیباکلام مجرم شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات، آقایان صادق زیبا کلام و محمد رضا سعدی (مدیر مسؤول جهان صنعت) به اتهام "انتشار مطالب خلاف واقع " در شماره ۲۸ آبان ۱۴۰۱ این روزنامه محاکمه شدند.

وی افزود: در بخشی از مطلب روزنامه جهان صنعت با تیتر «کیان را کی کشت» آمده است که برخی از مأموران انتظامی برای اینکه دچار تردید نشوند و به مردم شلیک کنند، از مواد روانگردان استفاده می‌کنند. آقای محمد رضا سعدی مدیر مسؤول روزنامه «جهان صنعت» در دفاعیه خود گفت که سو نیتی در انتشار مطلب نبوده است و صدای آقای زیباکلام هم با توجه به محدودیت زمانی انتشار روزنامه، ضبط نشده است. قاضی از متهم پرسید منبع مطالب شما چی بوده است که آقای سعدی گفت که روایت‌ها و شنیده‌ها را جمع آوری و نظر آقای زیباکلام را در این مورد پرسیدیم. او با اشاره به شغل و سوابق پدرش در فراجا، عذرخواهی و با توجه با آرامش موجود در جامعه از دادگاه و اعضای هیأت منصفه درخواست بخشش کرد.

نصراللهی ادامه داد: صادق زیباکلام هم در دفاعیات خود گفت که من در پاسخ به سوال خبرنگار جهان صنعت در مورد شایعه استفاده از مواد روانگردان گفتم «من هم شنیدم؛ چه جوابی غیر از این پاسخ می‌توانستم بدهم». او گفت من نباید محاکمه شوم صدا و سیمای حکومتی بابت جلوگیری نکردن از شایعات باید محاکمه شود؛ محکوم واقعی صداوسیما است. برخی از اعضای هیأت منصفه بعد از دفاعیات متهمان با اشاره به شرایط بحرانی کشور در تاریخ نشر مطلب مذکور گفتند که رسانه‌ها برای اطلاع رسانی صحیح به ویژه در شرایط بحرانی باید از منابع مرتبط و رسمی مصاحبه بگیرند و اگر روزنامه جهان صنعت قصد شبهه زدایی و مقابله با شایعات را داشت، منبع مناسبی را برای اظهار نظر در مورد شنیده‌هاش انتخاب نکرد. آقای صادق زیباکلام هم در مورد مطالبی که مرتبط با حوزه‌اش نیست فقط به جمله من هم شنیده‌ام بسنده نکرد بلکه در قالب یادداشت شفاهی و دیدگاه، شنیده‌ها و شایعات غلط موجود را بسط داده است.

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیأت منصفه بعد از شنیدن دفاعیات و بحث و بررسی، آقایان صادق زیباکلام و محمدرضا سعدی را با اکثریت آرا مجرم شناختند و مستحق تخفیف ندانستند.

نصراللهی در پایان گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های آقایان محمدرضا سعدی و صادق زیباکلام که به ریاست قاضی جواهری در شعبه یک دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.