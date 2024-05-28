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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۰۱

به صورت آزمایشی؛

بمب افکن هسته‌ای آمریکا پرواز کرد

بمب افکن هسته‌ای آمریکا پرواز کرد

یک بمب افکن هسته ای رادار گریز که ۷۴۵ میلیون دلار روی آن سرمایه گذاری شده است برای نخستین بار در آمریکا پرواز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این بمب افکن کهB-۲۱Raider نام دارد در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی رونمایی شد اما دولت آمریکا تاکنون اطلاعاتی درباره این هواپیمای نوآورانه و رادارگریز منتشر نکرده است.

هواپیمای جنگی مذکور طی نخستین پرواز عکاسی شده است. آزمایش مذکور گامی مهم پیش از سفارش ۱۰۰ دستگاه از این هواپیما است.

B-۲۱Raiderبه عنوان یک بمب افکن ۲ گانه توصیف شده که می تواند هر دو دستورات معمول و هسته ای را اجرا کند. B-۲۱ یک بمب افکن رادارگریز تهاجمی دوربرد، با دوام بالا است که به تدریج جایگزین بمب افکن های B-۱ و B-۲ خواهد شد.

بمب افکن هسته‌ای آمریکا پرواز کرد

سیستم تسلیحاتی B-۲۱ بر اساس قرارداد نیروی هوایی با Northrop Grumman ساخته شده است. به گفته نیروی هوایی ایالات متحده، این هواپیما با معماری سیستم‌های باز طراحی شده و بنابراین فناوری های تایید شده را می توان در آن ثبت کرد و در نتیجه هواپیما طی گذر زمان و تکامل تهدیدها همچنان فعال می ماند.

پیش بینی می شود این هواپیما در اواسط دهه ۲۰۲۰ میلادی وارد خدمت شود و هدف شرکت سازنده تولید حداقل ۱۰۰ دستگاه است.

این هواپیما یک ابزار هسته ای است و نخستین نمونه در نوع خود است که پس از پایان یافتن جنگ سرد معرفی شده است.

کد مطلب 6120924
شیوا سعیدی

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    نظرات

    • مهرداد آقائی ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام علیکم جون میده واسه نابودی تروریست ها! با تشکر مهرداد آقائی

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