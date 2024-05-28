به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این بمب افکن کهB-۲۱Raider نام دارد در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی رونمایی شد اما دولت آمریکا تاکنون اطلاعاتی درباره این هواپیمای نوآورانه و رادارگریز منتشر نکرده است.

هواپیمای جنگی مذکور طی نخستین پرواز عکاسی شده است. آزمایش مذکور گامی مهم پیش از سفارش ۱۰۰ دستگاه از این هواپیما است.

B-۲۱Raiderبه عنوان یک بمب افکن ۲ گانه توصیف شده که می تواند هر دو دستورات معمول و هسته ای را اجرا کند. B-۲۱ یک بمب افکن رادارگریز تهاجمی دوربرد، با دوام بالا است که به تدریج جایگزین بمب افکن های B-۱ و B-۲ خواهد شد.

سیستم تسلیحاتی B-۲۱ بر اساس قرارداد نیروی هوایی با Northrop Grumman ساخته شده است. به گفته نیروی هوایی ایالات متحده، این هواپیما با معماری سیستم‌های باز طراحی شده و بنابراین فناوری های تایید شده را می توان در آن ثبت کرد و در نتیجه هواپیما طی گذر زمان و تکامل تهدیدها همچنان فعال می ماند.

پیش بینی می شود این هواپیما در اواسط دهه ۲۰۲۰ میلادی وارد خدمت شود و هدف شرکت سازنده تولید حداقل ۱۰۰ دستگاه است.

این هواپیما یک ابزار هسته ای است و نخستین نمونه در نوع خود است که پس از پایان یافتن جنگ سرد معرفی شده است.