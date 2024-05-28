هیأت اجرایی انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری در خاش تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، صاحب گل صالحی شامگاه دوشنبه در نشست مشترک اعضای هیأت نظارت و اجرایی انتخابات شهرستان خاش، افزود: تعیین شعب اخذ رأی و اعضای شعب در اولویت بوده که بر حسب برنامه زمانبندی انتخابات مورد توجه قرار دارد.

وی اظهار کرد: رعایت اصل بی طرفی، امانت داری، سلامت و امنیت در کنار شور انتخاباتی با مشارکت دادن و دخیل ساختن علما، بزرگان، معتمدان و ریش سفیدان، نخبگان، طیف‌های بانوان، جوانان، ورزشکاران، اصناف و بازاریان و سایر اقشار جامعه با هدف شبکه سازی و برگزاری باشکوه و حماسی انتخابات در اولویت است.

صالحی ادامه داد: تمام تلاش متولیان برگزاری انتخابات جذب حداکثری و دفع حداقلی مردم و گرما بخشیدن به انتخابات بوده و در کنار آن به رقابت سالم و امنیت و سلامت آن اندیشیده می‌شود.

علیرضا عرب مسؤول هیأت نظارت شورای نگهبان در شهرستان خاش نیز در این جلسه، گفت: تمام ارکان نظام برای برگزاری باشکوه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری همدل بوده و با تعامل و هم‌فکری به شکوه، عظمت و سلامت انتخابات نگاه دارند و در این راستا از ظرفیت اقشار مختلف جامعه بهره گرفته می‌شود.