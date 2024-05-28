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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۴۵

در صحن علنی امروز؛

۳ ناظر هیأت رئیسه مجلس دوازدهم مشخص شد

۳ ناظر هیأت رئیسه مجلس دوازدهم مشخص شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ناظران هیأت رئیسه مجلس دوازدهم در اجلاسیه اول مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز سه‌شنبه (۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی کاندیداهای ناظران هیأت رئیسه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه اول معرفی شدند.

عبدالحسین همتی دبیر هیأت رئیسه سنی مجلس، اسامی کاندیداهای ناظران مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

- سید حمیدرضا کاظمی
- فرشاد ابراهیمی
- شهباز حسن پور
- روح‌الله موسوی
- زهره سادات لاجوردی
- سید جلیل میر محمدی
- محمد مهدی شهریاری
- مصطفی معینی آرانی
- حسین محمدزاده
- جبار کوچکی نژاد
- حسن قشقاوی
- مهدی کوچک زاده
- علیرضا سلیمی
- احمد بخشایش
- محمد آشوری
- محمد سرگزی
- رحیم زارع
- غلامرضا نوری قزلجه
- الهام آزاد
- ابوالفضل ابوترابی
- احمد راستینه
- فرهاد بشیری
- عبدالوحید فیاضی
- ولی داداشی
- عبدالحسین روح‌الامینی
- محمد سراج
- مجید دوستعلی‌

در نهایت، غلامرضا نوری قزلجه با ۱۳۰ رأی، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی با ۸۲ رأی و سید جلیل میرمحمدی با ۶۱ رأی به عنوان ناظران هیئت رئیسه مجلس دوازدهم مشخص شدند.

کد مطلب 6120974
زهرا علیدادی

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