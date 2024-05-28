اعطای تسهیلات ایجاد اشتغال با تکیه بر دانش‌ بنیان‌ شدن صنعت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، امروز اقتصاد دانش‌بنیان یکی از عوامل مؤثر در تحولات اقتصادی و اجتماعی به‌ شمار می‌آید و موجب رشد و توسعه پایدار جامعه و درنهایت تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود؛ شرکت‌های دانش‌بنیان با تحول در عرصه علم، دانش، کشف یافته‌ها و نتایج تازه اقتصادی، در رشد و توسعه مناطق مختلف تأثیر زیادی دارند. این تأثیر در صنعت نفت به‌دلیل استفاده بیشتر از تکنولوژی بسیار بیشتر است؛ زیرا در دنیای امروز، بدون به‌کارگیری تکنولوژی هزینه تولید در بالادست و پایین‌دست این صنعت به‌شدت زیاد خواهد بود.

در ایران نیز به دنبال تأکید مقام معظم رهبری بر افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش‌بنیان‌کردن صنایع نفتی در این صنعت از حداکثر توان شرکت‌های دانش‌بنیان و مؤسسه‌های تحقیقاتی برای رفع چالش‌ها و نیازهای فناوری ساخت و خدمات استفاده می‌شود و دولت سیزدهم در این زمینه پیشگام بوده تا آنجا که شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت نفت در این دولت از ۱۵۰ شرکت به بیش از ۶۰۰ شرکت افزایش یافته است.

همچنین تلاش شده است که با کاهش بوروکراسی‌های اداری، حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌های اجرایی و با هدف تأمین نیازهای فناورانه صنعت نفت بیشتر شود. یکی از این اقدام‌ها، تأمین اعتبارات موردنیاز برای اجرای طرح‌های دانش‌بنیان در این صنعت است.

به همین منظور، تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور تسهیلاتی را به‌منظور ایجاد اشتغال با تکیه بر دانش‌بنیان‌ کردن صنعت نفت در زمینه‌های اولویت‌دار وزارت نفت با هدف کمک به تأمین داخلی تجهیزات موردنیاز، پیاده‌سازی طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین، تولید بار اول و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز اختصاص داده و فراخوان اعطای تسهیلات دستورالعمل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ منتشر شده است.

از این‌رو، از همه شرکت‌های فناور، نوآور، خلاق و دانش‌بنیان متقاضی استفاده از این تسهیلات (مطابق ضوابط مندرج در شیوه‌نامه اجرایی) دعوت می‌شود از ۱۲ خرداد امسال تا زمان اتمام منابع در دسترس این بند قانونی، به سامانه تسهیلات تبصره ۱۸ صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت به نشانی my.ioiv.ir مراجعه و با تکمیل فرم‌های مربوطه و ارائه مستندهای موردنیاز، درخواست‌های خود را ثبت کنند.