تکرار فروریزش زمین در اصفهان/حفره در خیابان شهیدصادقیان پدیدارشد

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز در خیابان شهید صادقیان در منطقه ملک شهر در شمال کلانشهر اصفهان یک حفره ایجاد شده که عوامل آب و فاضلاب استان برای بررسی علل آن اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حفره کوچک بر اثر گرفتگی خط لوله ۲۵۰ میلیمتری انتقال آب ایجاد شده که مأموران آبفا نسبت به اصلاح آن اقدام کردند.‌

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به فرو ریزش خیایان پروین در روزهای اخیر، گفت: فرو ریزش خیایان پروین نیز به دلیل فرسودگی لوله فاضلاب اتفاق افتاد و سه روز است که عوامل آبفا در حال اصلاح و بازسازی خط لوله و رفع این حفره با عمق ۹ متری هستند.‌

شیشه فروش خاطرنشان کرد: از ۳۰۰ کیلومتر خطوط فاضلاب فرسوده کلان‌شهر اصفهان ۴۴ کیلومتر آن در اولویت بازسازی است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۹ مورد شکستگی لوله‌های آب و فاضلاب در کلانشهر اصفهان رخ داده است، تاکید کرد: نیاز است وزارت نیرو اعتبارات ویژه در راستای تسریع بازسازی خطوط فرسوده فاضلاب اصفهان را تأمین کند و باید توجه داشت که فرونشست زمین که این شرایط را تشدید کرده است.