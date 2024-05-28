به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف پس از انتخاب به عنوان رئیس مجلس دوازدهم ضمن تشکر از منتخبان مجلس به جهت انتخاب وی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بنده خود را نماینده شما می دانم و با همه ظرفیت و توانی که دارم، تلاش خواهم کرد ذیل رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب و با کمک شما مجلس دوازدهم در پیگیری منافع و مصالح مردم کارنامه‌ای درخشان داشته باشد.

وی بیان کرد: همه می‌دانیم کار در مجلس یک کار جمعی است و همه باید در تعیین اولویت‌ها و تصمیم گیری ها با فهم مشترک عمل کنیم. ساختار مجلس به گونه‌ای است که اگر عموم نمایندگان بر یک موضوعی عزم نکنند مجلس نمی‌تواند کار مؤثر انجام دهد و گاه حتی یک نماینده هم می‌تواند به مسیری که عموم نمایندگان پیگیری می‌کنند، لطمه بزند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعیت آن است که مردم از ما مسئولان چه ما نمایندگان و چه دیگر مدیران اجرایی توقع دارند که به جای حاشیه پردازی فقط به فکر مسائل آنان باشیم. حضرت آقا خط اصلی مجلس را در پیام خود روشن کردند و مجلس دوازدهم باید رویکرد اصلی خود را همین رهنمودها قرار دهد. رهبر حکیم انقلاب آرام بخشی، امیدآفرینی و دعوت به همدلی در محیط عمومی و پرهیز از مسابقات بی فایده رسانه‌ای و مجادلات مضر سیاسی در داخل مجلس را مبنای عمل مجلس دوازدهم تعیین فرمودند لذا به نظر می‌رسد رویکرد اصلی مجلس دوازدهم باید وحدت و امید باشد.

قالیباف تاکید کرد: ما باید برای ایجاد امید در مردم به فهم مشترک برسیم و همگرا و همدل عمل کنیم و با هر گرایش و سلیقه سیاسی که داریم روی اولویت داشتن حل مسائل مردم اتفاق نظر داشته باشیم. اختلاف سلیقه‌ها در روش حل مسائل هم طبیعی است و هم باعث دقیق‌تر شدن بحث‌ها می‌شود. اما همه باید مراقب باشیم که هر حاشیه پردازی یا مسابقات رسانه‌ای یا مجادلات سیاسی خلاف آرامش بخشی و امیدآفرینی و خلاف رهنمودهای صریح رهبر انقلاب است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مهمترین مسأله‌ای که می‌تواند هم محور وحدت باشد و هم باعث امیدآفرینی شود برنامه هفتم پیشرفت کشور است که میثاق ملی ما در مجلس و دولت شهید رئیسی است که به عنوان یکی از میراث‌های مهم این شهید بزرگوار محسوب می‌شود و می‌تواند پیشرفت کشور را رقم بزند. اگر ما در مجلس یا دولت روی اجرای برنامه هفتم بایستیم، می‌توانیم در کوتاه مدت م شکلات روز مردم را مدیریت کنیم و در بلند مدت پیشرفت کشور را رقم بزنیم. امیدوارم همه ما نمایندگان تا پایان دوره نمایندگی بتوانیم مطابق توصیه‌های رهبر انقلاب و با رعایت تقوا، گذشت، انصاف و مسئولیت پذیری و کار بی منت تکلیف خودمان را در قبال مردم و انقلاب انجام دهیم.