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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۵۷

قالیباف در صحن مجلس:

رویکرد اصلی مجلس دوازدهم باید وحدت و امید باشد

رویکرد اصلی مجلس دوازدهم باید وحدت و امید باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین نطق خود در مجلس دوازدهم گفت: رویکرد اصلی مجلس دوازدهم باید وحدت و امید باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف پس از انتخاب به عنوان رئیس مجلس دوازدهم ضمن تشکر از منتخبان مجلس به جهت انتخاب وی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بنده خود را نماینده شما می دانم و با همه ظرفیت و توانی که دارم، تلاش خواهم کرد ذیل رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب و با کمک شما مجلس دوازدهم در پیگیری منافع و مصالح مردم کارنامه‌ای درخشان داشته باشد.

وی بیان کرد: همه می‌دانیم کار در مجلس یک کار جمعی است و همه باید در تعیین اولویت‌ها و تصمیم گیری ها با فهم مشترک عمل کنیم. ساختار مجلس به گونه‌ای است که اگر عموم نمایندگان بر یک موضوعی عزم نکنند مجلس نمی‌تواند کار مؤثر انجام دهد و گاه حتی یک نماینده هم می‌تواند به مسیری که عموم نمایندگان پیگیری می‌کنند، لطمه بزند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعیت آن است که مردم از ما مسئولان چه ما نمایندگان و چه دیگر مدیران اجرایی توقع دارند که به جای حاشیه پردازی فقط به فکر مسائل آنان باشیم. حضرت آقا خط اصلی مجلس را در پیام خود روشن کردند و مجلس دوازدهم باید رویکرد اصلی خود را همین رهنمودها قرار دهد. رهبر حکیم انقلاب آرام بخشی، امیدآفرینی و دعوت به همدلی در محیط عمومی و پرهیز از مسابقات بی فایده رسانه‌ای و مجادلات مضر سیاسی در داخل مجلس را مبنای عمل مجلس دوازدهم تعیین فرمودند لذا به نظر می‌رسد رویکرد اصلی مجلس دوازدهم باید وحدت و امید باشد.

قالیباف تاکید کرد: ما باید برای ایجاد امید در مردم به فهم مشترک برسیم و همگرا و همدل عمل کنیم و با هر گرایش و سلیقه سیاسی که داریم روی اولویت داشتن حل مسائل مردم اتفاق نظر داشته باشیم. اختلاف سلیقه‌ها در روش حل مسائل هم طبیعی است و هم باعث دقیق‌تر شدن بحث‌ها می‌شود. اما همه باید مراقب باشیم که هر حاشیه پردازی یا مسابقات رسانه‌ای یا مجادلات سیاسی خلاف آرامش بخشی و امیدآفرینی و خلاف رهنمودهای صریح رهبر انقلاب است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مهمترین مسأله‌ای که می‌تواند هم محور وحدت باشد و هم باعث امیدآفرینی شود برنامه هفتم پیشرفت کشور است که میثاق ملی ما در مجلس و دولت شهید رئیسی است که به عنوان یکی از میراث‌های مهم این شهید بزرگوار محسوب می‌شود و می‌تواند پیشرفت کشور را رقم بزند. اگر ما در مجلس یا دولت روی اجرای برنامه هفتم بایستیم، می‌توانیم در کوتاه مدت م شکلات روز مردم را مدیریت کنیم و در بلند مدت پیشرفت کشور را رقم بزنیم. امیدوارم همه ما نمایندگان تا پایان دوره نمایندگی بتوانیم مطابق توصیه‌های رهبر انقلاب و با رعایت تقوا، گذشت، انصاف و مسئولیت پذیری و کار بی منت تکلیف خودمان را در قبال مردم و انقلاب انجام دهیم.

کد مطلب 6121103
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • حمید IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      2 0
      پاسخ
      سلام دکتر قالیباف موفقیت شما و ایران را از خداوند متعال خواهانیم انشالله همیشه سلامت باشید
    • ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      0 0
      پاسخ
      قرار بود پول گندمکاران بعد ۲۴ساعت واریز بشه الان دوهفته گذشته خبری از پول گندمکاران نیست

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