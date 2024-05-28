۵ دستور در جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شصتویکمین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی چهارشنبه نهم خردادماه با حضور اعضای این شورا در سالن فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور بررسی دو پیشدستور و پنج دستور برگزار میشود.
بر همین اساس بررسی و تحلیل مختصری از الگوی حکمرانی قرآنی و مردمی شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی و گزارش اجمالی از وضعیت ساختار و عملکرد کمیسیونها از سوی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی دو پیشدستور این جلسه خواهد بود.
در بخش دستورها ابتدا پیشنهاد کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآن کریم در خصوص «تسری امتیازات متمم آئیننامه شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور به خادمان برگزیده قرآن کریم» به بحث گذاشته خواهد شد.
در ادامه پیشنهاد اصلاحی در خصوص عنوان و ساختار کلی ستاد ملی راهبری تدبر در قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این ستاد در جلسه پنجاهونهم شورای توسعه فرهنگ قرآنی که اسفندماه سال گذشته با حضور رئیسجمهور شهید برگزار شد، به تصویب رسیده بود.
سومین دستور شصتویکمین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز اصلاح اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی خواهد بود.
انتخاب صاحبنظران حقیقی امور قرآنی عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی برای دوره جدید و بررسی اساسنامه «بنیاد بینالمللی کربلایی کاظم ساروقی» از دیگر دستورهای این جلسه است.
یادآور میشود، بر اساس آئیننامه داخلی شورای توسعه فرهنگ قرآنی جلسات این شورا به صورت دوماهانه و شش جلسه در سال برنامهریزی شده است. از جمله اعضای شورای توسعه میتوان به وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر ورزش و جوانان اشاره کرد.
همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و … از دیگر اعضای پارلمان قرآنی کشور هستند.
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