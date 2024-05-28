«عباس پاپی‌زاده» منتخب مردم دزفول در مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اولویت‌های مجلس جدید اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، اولویت ۴ سال آینده مجلس باید موضوعات مربوط به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم باشد و ان‌شاءالله مجلس بتواند اثر خودش را در زندگی و سفره مردم نشان بدهد؛ البته رفع مشکلات اقتصادی مردم نیازمند کار مشترک مجلس و دولت آینده است.

پاپی‌زاده درباره انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس دوازدهم، گفت: هیأت‌رئیسه مجلس دوازدهم ترکیب متعادل و خوبی است که با توافق گروه‌های مختلف سیاسی مجلس شکل گرفت و مورد وفاق همه گروه‌ها است؛ یعنی هر کدام از گروه‌هایی که در مجلس فعال هستند، فردی را به عنوان نماینده خودشان در ترکیب هیأت‌رئیسه دارند.

منتخب مردم دزفول در مجلس دوازدهم تصریح کرد: با شناختی که از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس دوازدهم دارم، همگی آن‌ها افراد باتجربه‌ای هستند.

وی درباره نواب رئیس مجلس دوازدهم، اظهار کرد: با توجه به اینکه رئیس هر قوه باید در تراز مناسب این قوه قرار بگیرد، نواب رئیس مجلس هم چون مسؤول اداره جلسات مجلس شورای اسلامی بعد از ریاست مجلس هستند و در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت‌های مجلس حضور و نقش پُر رنگ دارند، بنابراین نواب رئیس مجلس هم باید در این تراز باشند.

پاپی‌زاده تاکید کرد: خوشبختانه حاجی‌بابایی و نیکزاد، هر دو در تراز نواب رئیس مجلس شورای اسلامی هستند و قطعاً به خوبی می‌توانند جلسات مجلس را اداره کنند.