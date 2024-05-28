۱۰۰ ربات در خدمت کارمندان یک برج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، یک شعبه فروشگاه زنجیره ای استارباکس را تصور کنید که در آن حدود 100 ربات سفارش های مشتریان را آماده می کنند. این رویداد در برج Naver1784 ، بزرگترین بستر تست رباتیک جهان که مقر شرکت فناوری Naver در کره جنوبی نیز است، روی می دهد.

این برج زمینه ای برای دستاوردهای شرکت در زمینه رباتیک، هوش مصنوعی و سرویس های ابر فراهم می کند و تعهد شرکت کره ای به تبدیل ایده ها به راه حل های واقعی را نشان می دهد.

سرویس ربات خودکار ناور به نام «روکی» به عنوان حمل کننده استارباکس و دیگر سرویس ها در این ساختمان 36 طبقه فعالیت می کند. به طور معمول روزانه 100 ربات روکی در طبقات این برج فعالیت می کنند و بسته، قهوه و ظرف ناهارهای کارمندان را تحویل می دهند.

روکی یک ربات خودران مبتنی بر ابر رایانشی است که عملکرد آن را در ویدئو می توانید مشاهده کنید.