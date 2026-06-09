آتش سوزی در جاسک یک فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت

محمود پابرجا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حادثه آتش‌سوزی روز گذشته در روستای کرتی واقع در بخش لیردف جاسک رخ داد که در پی آن، دو نفر از اعضای یک خانواده شامل زن و شوهر جوان دچار سوختگی شدید شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، مصدومان توسط عوامل درمانی به درمانگاه بخش لیردف منتقل و پس از انجام اقدامات اولیه پزشکی با آمبولانس پایگاه اورژانس ۱۱۵ لیردف به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) جاسک انتقال یافتند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان جاسک، بیان کرد: با وجود تلاش کادر درمان، زن جوان به دلیل شدت بالای سوختگی و جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد.

پابرجا ادامه داد: مرد جوان نیز پس از دریافت خدمات درمانی اولیه و به منظور ادامه روند درمان تخصصی به بخش سوختگی یکی از مراکز درمانی بندرعباس اعزام شد.

وی ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، گفت: علت وقوع آتش‌سوزی از سوی مراجع ذیربط در دست بررسی است.