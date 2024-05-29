تسطیح ۳۵۰ کیلومتر از محورهای روستایی شهرستان قاینات 

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی، رامین رقابتی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان قائنات گفت: از ابتدای سال جاری ۳۵۰ کیلومتر از محورهای روستایی شهرستان به منظور تسهیل در عبور و مرور روستاییان شانه سازی و تسطیح شد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان قائنات افزود: راه‌های خاکی و شوسه روستایی شهرستان بیش از ۳۸۰ کیلومتر از راه‌های خاکی استان را به خود اختصاص داده است.

رقابتی ادامه داد: راه‌های روستایی این شهرستان هرساله نیازمند چند مرحله تسطیح و مرمت می‌باشند که این امر طبق برنامه زمانبندی و یا پس از بارندگی‌ها و سیلاب توسط این اداره صورت می‌گیرد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قائنات تصریح کرد: به همین دلیل از ابتدای سال جاری تا کنون محورهای روستایی که بر اثر بارندگی‌ها دچار آب بردگی شده بودند، تسطیح و آبروها و بازگشایی دهانه پل‌ها نیز انجام شده است.

وی عنوان کرد: طی سال گذشته نیز بیش از ۱۱۵۰ کیلومتر از این مسیرها توسط راهداران این شهرستان جهت آسایش و رفاه کاربران، تسطیح و موج تراشی شده است.