برنامه روز ملی خلیج فارس در ۱۷ کتابخانه استان بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ویژه برنامه ادبی روز ملی خلیج فارس روز پنجشنبه دهم اردیبهشت ماه، ساعت ۱۰ صبح با حضور شاعران، نویسندگان، فرهیختگان و اندیشمندان استان بوشهر برگزار می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر افزود: در این محافل ادبی، شاعران به قرائت آثار خود در وصف خلیج فارس خواهند پرداخت و سپس با حضور منتقدان و پژوهشگران، نشست‌های نقد و بررسی آثار ادبی با موضوع دریا، خلیج فارس و مقاومت برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این ویژه برنامه را نکوداشت خلیج فارس، اعتلای فرهنگ و هنر و ترویج فرهنگ کتابخوانی عنوان کرد و اظهار داشت: این رویداد فرصتی مغتنم برای اهالی فرهنگ و هنر فراهم می‌آورد تا در فضایی صمیمی به تبادل نظر و هم‌اندیشی بپردازند.

وی یادآور شد: این محافل ادبی در کتابخانه‌های عمومی شهید مطهری بندر امام حسن، شیخ حسین چاهکوتاهی بوشهر، علم الهدی اهرمی، شهدای سپاه بنه گز، شهید ابراهیمی بردستان، شهید گنجی برازجان، خلیج فارس عسلویه، خلیج فارس بوشهر، بعثت نخل تقی، ابوسعید سیرافی بندر سیراف، شهید پولاد بندر ریگ، ولایت گناوه، امام خامنه ای شبانکاره، شهید لاجوردی رودفاریاب، حقایق نگار خورموج، شهید آذریار بهارستان و امام رضا (ع) گورک سادات برگزار خواهد شد.