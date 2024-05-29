به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اعتماد اعجازی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از سرای زنجیرلو بازار اردبیل اظهار کرد: طرح مرمت و ساماندهی بازارها و سراهای تاریخی اردبیل تدوین شده و در حال اجرا شدن است که با تامین اعتبار تکمیل و به بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان اینکه ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سال ۱۴۰۳ برای این پروژه تامین شده است، گفت: اعتبار لازم برای ساماندهی بازارهای اردبیل تخصیص یافته است و با برنامهریزی تمام سرا به طور کامل ایمنی خواهد شد و برای خدمات دهی در اختیار مردم قرار میگیرد.
فرماندار شهرستان اردبیل بیان کرد: عملیات بازسازی و ساماندهی «سرای تاریخی زنجیرلو» اردبیل با جدیت انجام میشود تا به شکل استاندارد بازسازی شود.
اعتماد اعجازی با بیان اینکه این بازارها با حفظ هویت تاریخی و فرهنگی ساماندهی میشود، خاطرنشان کرد: این مجموعه شامل ۴۲ باب مغازه است که از این تعداد بازسازی و مرمت ۱۴ باب شروع شده و در حال تکمیل شدن است.
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