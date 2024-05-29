به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بازاری امروز در نشست هم‌اندیشی و آسیب‌شناسی صادرات محصولات کشاورزی و غذایی که با هدف پیش‌بینی برنامه‌های محتوایی مرتبط با معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولیدی و صادراتی حوزه کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: نشست توسعه همکاری‌های منطقه‌ای تولید و تجارت محصولات غذایی حلال، ۱۹ خرداد با حضور کشورهای مسلمان از جمله عربستان، مالزی و امارات برگزار خواهد شد؛ بدون تردید برگزاری نشست‌های اینچنینی در توسعه تعاملات منطقه‌ای کمک خواهد کرد.

مدیرکل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر لزوم توسعه میزهای صادراتی کشور در حوزه کشاورزی، بیان کرد: عدد تجارت ایران در حوزه کشاورزی در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۱ رشد کرد اما بدون تردید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران در این بخش می‌تواند روند صعودی‌تری به خود بگیرد.

وی ایران را هاب منطقه در تولید غذا خواند و تصریح کرد: به نظر می‌رسد که ایران می‌تواند تأمین کننده غذای منطقه به خصوص کشورهای همسایه غربی باشد. اگر ما خواهان گرفتن سهم بیشتر از بازار این کشورها هستیم باید بر روی برندسازی تمرکز بیشتر داشته باشیم.

مدیرکل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تصریح ایجاد رابطه تعاملی بین دولت و بخش خصوصی، بر توسعه میزهای صادراتی ایران در حوزه کشاورزی تاکید کرد.

در ادامه این نشست محسن امینی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با تاکید بر ایجاد تعامل مناسب بین دولت و بخش خصوصی، افزود: زمان آن رسیده است که به تفکر صادرات محصولات کشاورزی بیشتر بها بدهیم و برای رفع موانع و مشکلات این بخش تلاش و تمرکز مضاعفی کنیم.