به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، اکران «پسرهای بد: بران یا بمیر» در سینماهای چین تایید شد و این فیلم از ۲۲ ژوئن (۲ تیر) در سینماهای این کشور به نمایش درمی‌آید.

این دومین فیلم از مجموعه «پسرهای بد» است که در چین نمایش داده می‌شود و پیش از آن «پسرهای بد برای ابد» در این کشور نمایش داده شده بود. عادل و بلال، سازندگان این فیلم، پس از ۳ فیلم قبلی، قسمت چهارم را ساخته‌اند.

فیلم سوم یعنی «پسرهای بد برای ابد» آگوست ۲۰۲۰ پرده‌ سینماهای چین را تجربه کرد و در حالی که کرونا در حال گسترش بود، تنها ۳.۲ میلیون دلار فروخت. با این حال فیلم‌های دیگر ویل اسمیت پیش از کووید در چین با اقبال زیادی روبه‌رو می‌شدند و «مردان سیاه‌پوش ۳» در سال ۲۰۱۲ بیش از ۷۷.۲ میلیون دلار و «علاءالدین» در سال ۲۰۱۹ بیش از ۵۳.۴ میلیون دلار فروش کرد.

فیلم سوم این مجموعه کارش را با فروش ۶۲.۵ میلیون دلاری در سطح جهان شروع کرد و این پیش از آن بود که کسی بداند یک بیماری همه‌گیر سینماها را به طور کامل برای یک سال تعطیل می‌کند. این فیلم به فروش ۲۰۶.۳ میلیون دلاری در آمریکا و فروش جهانی ۴۲۶.۵ میلیون دلاری دست پیدا کرد.

تونی وینسیکورا، مدیرعامل شرکت سونی پیکچرز انترتینمنت گفته به موفقیت فیلم چهارم «پسرهای بد» باور دارد و با وجود اکران آن در اوایل تابستان و پس از پشت سر گذاشتن اعتصاب‌ها و دوران کووید، از فروش آن مطمئن است.

پیش‌بینی‌ها این است که «پسرهای بد ۴» با فروش ۵۰ میلیون دلاری کارش را شروع می‌کند و دومین افتتاحیه پرفروش تابستان امسال را پس از «پادشاهی سیاره میمون‌ها» به نام خود می‌کند.

وی افزود: خواهید دید که مردم دوباره سینما می‌روند و به ویژه نیمه دوم امسال، شاهد تجدید حیات سینماها خواهید بود و هر فیلم شانس فیلم بعدی را افزایش می‌دهد. از ماه جولای، هر هفته یک فیلم بزرگ خواهید دید.

«پسرهای بد: بران یا بمیر» یک فیلم کمدی اکشن پلیسی است و ویل اسمیت، مارتین لارنس، ونسا هاجنز، الکساندر لودویگ، جیکوب اسکیپیو و پاولا نونز دوباره نقش‌هایی را که در فیلم قبلی بازی کرده بودند، تکرار می‌کنند. اریک دین، یوان گریفید و ری سیهورن بازیگران جدید فیلم هستند.

این فیلم ۷ ژوئن (۱۸ خرداد) توسط گروه سینمایی سونی پیکچرز روی پرده سینماهای جهان می‌رود.