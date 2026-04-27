به گزارش خبرنگار مهر، این آیین پیش از ظهر امروز دوشنبه در پردیس سینمایی کیهان آبادان برگزار شد.
کتاب «تکنیکهای تجسم خلاق» اثر لیلا حسینی اصل بوده و برای کاهش اضطراب، افزایش اعتماد به نفس و درمان فوبیا نوشته شده است.
این نویسنده پیش از این با انتشار رمان «اعتماد برباد رفته» وارد عرصه نویسندگی شده و اکنون دومین اثر خود را در قالب کتابی علمی منتشر کرده است.
هدف از رونمایی این اثر معرفی آن به مخاطبان و کمک به کاهش استرس و بهبود عملکرد فردی در حوزههای تحصیلی و شغلی عنوان شد.
نویسنده در این کتاب با ارائه تکنیکهای کاربردی، سعی کرده است اقدام مؤثر در راستای ارتقای سلامت روان و افزایش اعتماد به نفس در جامعه بردارد.
نظر شما