  1. استانها
  2. خوزستان
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

کتاب «تکنیک‌های تجسم خلاق» در آبادان رونمایی شد

آبادان- با برگزاری مراسمی از کتاب «تکنیک‌های تجسم خلاق» در آبادان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین پیش از ظهر امروز دوشنبه در پردیس سینمایی کیهان آبادان برگزار شد.

کتاب «تکنیک‌های تجسم خلاق» اثر لیلا حسینی اصل بوده و برای کاهش اضطراب، افزایش اعتماد به نفس و درمان فوبیا نوشته شده است.

این نویسنده پیش از این با انتشار رمان «اعتماد برباد رفته» وارد عرصه نویسندگی شده و اکنون دومین اثر خود را در قالب کتابی علمی منتشر کرده است.

هدف از رونمایی این اثر معرفی آن به مخاطبان و کمک به کاهش استرس و بهبود عملکرد فردی در حوزه‌های تحصیلی و شغلی عنوان شد.

نویسنده در این کتاب با ارائه تکنیک‌های کاربردی، سعی کرده است اقدام مؤثر در راستای ارتقای سلامت روان و افزایش اعتماد به نفس در جامعه بردارد.

کد مطلب 6812789

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها