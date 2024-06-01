توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد تاکید سید محرومان بود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صباغیان ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی اظهار کرد: دغدغه امام راحل، تأمین نیازهای محرومان بود و آیت الله رئیسی نیز همین دغدغه را داشت و بر همین اساس نگاه در آستان قدس نیز تغییر یافت.

وی افزود: آیت الله رئیسی با نگاه دغدغه مند خود ساختار آستان را تغییر داده و معاونت امداد و مستضعفین را ایجاد کردند در حالی که پیش از این نگاه آستان قدس تنها زائر محور بود.

صباغیان گفت: با این نگاه ژرف و اندیشه بلند تأسیس زائر سرای رضوی ایجاد شد و آستان قدس ظرفیتی ایجاد کرد که نیازمندان کشور که توانایی رفتن به زیارت نداشتند امکان استفاده از این ظرفیت را دارند.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی کشور تصریح کرد: با وجود آیت الله رئیسی فرقی میان دولت و کمیته امداد نبود و این نهاد حمایتی در خدمت دولت فعالیت می‌کرد.

صباغیان اضافه کرد: سید محرومان لقبی بود که به شهید رئیسی تعلق گرفت و مدال افتخاری برای ایشان بود.

وی در ادامه گفت: امام راحل در استان مرکزی، این مهد کهن پرورش یافت و انقلاب اسلامی را تأسیس کرد این در حالیست که در ادبیات و اندیشه ایشان، همواره توجه به پابرهنگان، محرومان و مستضعفان از جمله دغدغه بنیانگذار انقلاب اسلامی بود.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی کشور افزود: توانمند کردن خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد از جمله تأکیدات و دغدغه‌های امام راحل، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سید محرومان بود که در این راستا در سال گذشته جشن و خودکفایی یکصد هزار خانواده تخت حمایت با حضور شهید رئیسی برگزار شد.

صباغیان تاکید کرد: به طور حتم کمیته امداد به تنهایی نمی‌تواند همه این اقدامات را به تنهایی به پایان برساند بلکه حمایت و مشارکت نیکوکاران و خیرین که سرمایه‌های معنوی جامعه محسوب می‌شوند در این مسیر نهاد مقدس امداد را همراهی کرد.

وی گفت: محرومیت در کشور بسیار گسترده است و اعتقاد ما بر این است که فرد نباید به عنوان مددجو کمیته امداد باقی بماند مگر اینکه بیمار صعب‌العلاج و یا سالمند باشد.

صباغیان افزود: از مدیرکل جدید انتظار می‌رود در راستای دستیابی به اهداف سازمانی با مدیران ارشد استان ارتباط خوبی برقرار کرده و از ظرفیت بی بدیل نیروی انسانی مجموعه امداد به خوبی استفاده شود.

وی گفت: همچنین تعامل حداکثری با نمایندگان مجلس، توجه به اشتغالزایی و ایجاد درآمد باثبات با رعایت کرامت انسانی، تحقق حداکثری مشارکت‌های مردمی با توجه به شعار سال و تکریم ارباب رجوع از طریق ارائه خدمات مناسب به جامعه هدف از جمله برنامه‌های مدیرکل جدید خواهد بود.

پاکسازی محرومیت از استان مرکزی

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی نیز بیان کرد: مرکزی، استان امام راحل است و راه و رسم ایشان محرومیت زدایی یود از این رو باید با رهنمودهای مسئولین استانی گامی برداشته شود که حداقل یک بخش استان را از محرومیت پاکسازی کند.

سید مهدی عبادی افزود: این گام سنگین باید برداشته شود و در یک پروسه با حضور و نظارت استاندار مرکزی صورت گیرد.

وی بیان کرد: گاهی اوقات ایجاد اشتغال تنها برای مددجو کافی نیست بلکه باید بسته توانمندسازی در خانواده ایجاد شود و این نیازمند حمایت همه دستگاه‌ها است تا بتوان برنامه توانمندسازی خانواده را اجرا کرد.

در این آئین از زحمات مجید مؤمنی تقدیر و سید مهدی عبادی به عنوان مدیرکل جدید کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی معرفی شد.