شهید رئیسی مدیری تحول گرا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین گرامیداشت یاد و خاطر «خادمان شهید راه عزت ایران و ایرانی» امروز شنبه ۱۲ خرداد با حضور سید محمد هاشمی جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد حسین رجبی دوانی رئیس بنیاد ایران شناسی و نمایندگان پیروان ادیان توحیدی در ایران در محل بنیاد ایران شناسی برگزار شد.

جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: شاهد عرض ارادت و احترام نسبت به ساحت شهدای والامقامی هستیم که عاشقان حقیقی این کشور بودند.یکی از وجوه تمایز نهضت پرافتخار امام راحل و تمدن معنا گرای انقلاب اسلامی، انسان‌های در تراز انقلاب اسلامی هستند مسأله‌ای که به آن افتخار خواهیم کرد و در سند تاریخی این انقلاب خواهد ماند.

وی افزود: یکی از آن چهره‌های نورانی شهید رئیسی بودند که از دل مردم برآمد و نزدیک به چهل سال مسئولیت‌های متعدد او را از مدار بندگی، مردم داری و مردم دوستی و خدمت خارج نکرد، لحظه‌ای کبر و رخوت او را به خود مشغول نساخت و عاشقانه به ایران خدمت کرد.

هاشمی با بیان اینکه شهید رئیسی صرفاً فردی خوب و انسانی شریف نبود بلکه مدیری تحول گرا و شاخص بود، گفت: شهید جمهور در هر جایی که مسئولیت را برعهده گرفت در آن جایگاه تأثیر گذار بود به نحوی که باید آن موقیعت را به قبل از پذیرفتن ایت الله رئیسی و بعد از آن تقسیم کرد.

جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مسئولیت‌های متعدد شهید رئیسی، افزود: از سازمان بازرسی گرفته تا آستان قدس رضوی، قوه قضائیه و ریاست جمهوری توانست تأثیرگذار ظاهر شود.

وی گفت: زمانی که شهید خدمت مسئولیت ریاست قوه قضائیه را تحویل دادند، میزان محبوبیت و مقبولیت رئیس قوه قضائیه نزدیک به ۷۰ درصد بود که این عدد قبل از ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه نزدیک به سی درصد بود ولی در یک دوره کوتاه به چنین اندازه‌ای رسید و این برآمده از نگاه تحولی و اقدامات و خدمات شهید خدمت بود.

هاشمی افزود: آیت الله رئیسی به محض ورود در آستان قدس رضوی، این آستان را به نهاد عمومی و اجتماعی کرد و همه مردم را به واسطه طرح خادم یاران گرفته و یا سایر اقدامات به نحوی سر سفره رضوی میهمان کردند؛ همه این مسائل برآمده نگاه مردمی ایشان بود؛ او بی ادا و بی‌ریا عاشق مردم و ایران بود، خدمت کرد و مزد خدمت چیزی جز شهادت نیست.

در این مراسم علاوه بر جانشین وزیر فرهنگ، ماموستا عبدالسلام کریمی مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، همایون سامه یح نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی، موبد هرمز خسرویانی نماینده انجمن موبدان، افشین نمیرانیان رئیس انجمن زرتشتیان تهران، شارلی انویه تکیه نماینده مسیحیان عاشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی و یوناتن بت کلیا رئیس انجمن آشوریان تهران نیز حضور داشتند.