1500 میلیارد ریال در بخش گردشگری مازندران سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی عصر شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی هتل چهار ستاره هچیرود چالوس افزود: با افتتاح این پرو‍ژه ها تا دو سال آینده برای بیش از چهار هزار نفر در مازندران شغل ایجاد می شود.

وی خاطر نشان کرد: با 79 میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش خصوصی امسال برای ساخت هتل، رستوران و هتل آپارتمان تا پایان امسال برای 66 نفر نیز شغل ایجاد می شود.

معاون سرمایه گذاری و طرحهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه امسال هتلها و هتل آپارتمانهای بسیاری در شهرهای امیرکلا، زیرآب، لاریجان، کلاردشت، بابلسر و رامسر افتتاح می شود، تصریح کرد: با افتتاح این مراکز و اماکن 353 تخت به ظرفیت تخت های استان افزوده خواهد شد.

موسوی با بیان اینکه 24 پروژه با اعتباری معادل هزار و 417 میلیارد ریال تا پایان امسال آماده کلنگ زنی است، یادآور شد: این طرحها شامل هتل، مجتمع اقامتی و پذیرایی، هتل آپارتمان و مجتمع تفریحی توریستی است تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

به گفته وی، این اماکن در شهرهای نوشهر، ساری، چالوس، کلارآباد، تنکابن، نشتارود، بابلسر، نور، کتالم، سلمان شهر، محمودآباد، چاکسر و آمل ساخته می شود.

وی با اعلام این مهم که ساخت این پروژه ها دو سال به طول می انجامد، بیان داشت: با ساخت این اماکن 10 هزار و 645 تخت به ظرفیت تخت های استان افزوده خواهد شد.

موسوی عنوان کرد: تعداد 51 پروژه نیز شامل هتل سه ستاره، هتل آپارتمان، مجتمع تفریحی توریستی، واحد پذیرایی، رستوران و تالار پذیرایی، مرکز تفریحی شهربازی، متل، مرکز سرگرمی تفریحی، مجتمع مسکونی واحد پذیرایی اقامتی در شهرهای استان برای ساخت در دست بررسی است.

هتل آپارتمان چهار ستاره هچیرود چالوس در مدت دو سال با میزان کل سرمایه گذاری 20 میلیارد ریالی افتتاح و برای 25 نفر شغل ایجاد و 180 تخت به ظرفیت تخت های استان افزوده خواهد شد.