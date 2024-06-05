آماده سازی محورهای مواصلاتی نقده برای تردد امن زوار اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رستمی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای این طرح افزود: با توجه به اینکه نقده به عنوان کریدور اصلی ارتباطی زوار سراسر کشور به پایانه مرزی تمرچین مطرح است، نگاه ویژه ای در حوزه نگهداری محورهای مواصلاتی و ایمن سازی این محورها به این شهرستان شده و در تلاش هستیم تا تردد ایمنی برای زوار حرم حسینی را بیش از سال‌های قبل فراهم آوریم.

وی افزود: در راستای استقبال از زائرین اربعین حسینی و آماده سازی محورهای مواصلاتی این شهرستان برای تردد زوار عملیات روکش آسفالت ۴ کیلومتر از محور نقده - پیرانشهر در محدوده گردنه دوآب و ۲.۵ کیلومتر از محور محمدیار به نقده در دست اجراست و در چند روز آینده شاهد اتمام این پروژه‌ها خواهیم بود.

رستمی خاطر نشان کرد: همچنین در راستای ایمن‌سازی و آشکار سازی این محورها در هفته آتی عملیات خط کشی جاده‌های منتهی به پایانه مرزی تمرچین به طول ۴۴ کیلومتر آغاز شده و در سه نقطه مستعد حادثه در محور مهاباد - ارومیه نیز اجرای شیار لرزاننده انجام گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته حوزه راهداری در این شهرستان گفت: بیش از ۸۰ کیلومتر از شانه محورهای مواصلاتی این شهرستان اصلاح و ایمن سازی شده است و در راستای ایجاد آگاهی برای کاربران جاده‌ای تعداد ۵۶ مورد تابلو گذاری و بیش از ۷۰ مورد تعمیر تابلوهای راهنمایی انجام گرفته است.

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