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۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۵۶

رییس اداره راهداری نقده خبر داد؛

آماده سازی محورهای مواصلاتی نقده برای تردد امن زوار اربعین حسینی

آماده سازی محورهای مواصلاتی نقده برای تردد امن زوار اربعین حسینی

ارومیه- رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی آماده سازی محورهای مواصلاتی نقده برای تردد امن زوار اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رستمی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای این طرح افزود: با توجه به اینکه نقده به عنوان کریدور اصلی ارتباطی زوار سراسر کشور به پایانه مرزی تمرچین مطرح است، نگاه ویژه ای در حوزه نگهداری محورهای مواصلاتی و ایمن سازی این محورها به این شهرستان شده و در تلاش هستیم تا تردد ایمنی برای زوار حرم حسینی را بیش از سال‌های قبل فراهم آوریم.

وی افزود: در راستای استقبال از زائرین اربعین حسینی و آماده سازی محورهای مواصلاتی این شهرستان برای تردد زوار عملیات روکش آسفالت ۴ کیلومتر از محور نقده - پیرانشهر در محدوده گردنه دوآب و ۲.۵ کیلومتر از محور محمدیار به نقده در دست اجراست و در چند روز آینده شاهد اتمام این پروژه‌ها خواهیم بود.

رستمی خاطر نشان کرد: همچنین در راستای ایمن‌سازی و آشکار سازی این محورها در هفته آتی عملیات خط کشی جاده‌های منتهی به پایانه مرزی تمرچین به طول ۴۴ کیلومتر آغاز شده و در سه نقطه مستعد حادثه در محور مهاباد - ارومیه نیز اجرای شیار لرزاننده انجام گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته حوزه راهداری در این شهرستان گفت: بیش از ۸۰ کیلومتر از شانه محورهای مواصلاتی این شهرستان اصلاح و ایمن سازی شده است و در راستای ایجاد آگاهی برای کاربران جاده‌ای تعداد ۵۶ مورد تابلو گذاری و بیش از ۷۰ مورد تعمیر تابلوهای راهنمایی انجام گرفته است.

#روابط_عمومی_اداره_کل_راهداری_و_حمل_و_نقل_جاده_ای_استان_آذربایجان_غربی

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کد مطلب 6128073

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