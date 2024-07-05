مشارکت در انتخابات پیش نیاز پیشرفت کشور است

حجت الاسلام مجتبی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن دعوت از مردم لردگان برای مشارکت حداکثری در انتخابات اظهار کرد: اگر انتخابات در کشور وجود نداشت، پایه‌های نظام سست می‌شد، به همین خاطر انتخابات در کشور ما از اهمیت بسیار بلایی برخوردار است که باید آن را جدی گرفت.

وی افزود: از شما می‌خواهم نه تنها خود و خانواده خود بلکه در راستای افزایش مشارکت بعد از نماز جمعه نیت کنید بروید سراغ اقوام و نزدیکانی که مردد هستند یا زنگ بزنید و سهمی در افزایش مشارکت ایفا کنید، دعوت به انتخابات دعوت و تجلی تواصی بالحق است.

امام جمعه شهرستان لردگان با اشاره به اینکه رأی دادن وظیفه شرعی و اجتماعی است تصریح کرد: برای حل مسائل و پیشرفت کشور لازم است که انتخابات برگزار شود و وظیفه همه ما این است که در انتخابات حضور پررنگ و پرشوریی را داشته باشیم.

انتخابات محل تمرین صبر و تقوای جمعی است

وی با اشاره به اهمیت انتخابات گفت: انتخابات محل تمرین صبر و تقوای جمعی است، هم مسئولان و متولیان امانت داری می‌کنند مراقبت می‌کنند هم طرفداران نامزدها مراقبت کنند، مراقبت کنیم بخاطر دنیای دیگران تقوا و آخرت خود را بر باد ندهیم. برنده انتخابات در درجه اول ملت ایران است. انتخابات با حضور گسترده مردم امنیت آور است.

حجت الاسلام محمدی ادامه داد: فصل انتخابات فرصت تبیین است نه تخریب و دقیقاً مرز رعایت اخلاق و بی اخلاقی همین است، شهید مظلوم ما آیت الله رئیسی یک نصابی از مدیریت انقلابی ارائه کرد. همه باید ادامه این نوع مدیریت را مطالبه کنند- باید رصد کرد چه کسی تبیین می‌کند چه کسی تخریب، در تبیین چارچوب و ساختار نظام حفظ می‌شود ولی در تخریب چارچوب نظام شکسته می‌شود و کاندیدایی که اینگونه عمل کند یا طرفدارانش اینگونه برخورد کنند از دایره نظام خارج هستند.

وی افزود: در تبیین آگاهی و قدرت فکر مردم تقویت می‌شود ولی در تخریب قدرت فکر مردم با سخنان فریب آمیز و تحریک کننده. سلب می‌شود، آقایان و طرفداران اجازه دهند مردم در یک فضای آرام تصمیم بگیرند.

حجت الاسلام محمدی در پایان گفت: از همه خواهران و برادران شهرستان لردگان می‌خواهم به‌عنوان یک تکلیف شرعی نه تنها خود پای صندوق رأی بیایند، بلکه دیگران را هم با خود همراه کنند تا در سرنوشت کشور سهیم باشند و با انتخاب درست فرد اصلح را انتخاب کنند.

