شور و نشاط میان زوجهای جوان کمرنگ شده است

دکتر هادی صدری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: در حال حاضر زوجهای جوان احساس امید به آینده را از دست داده اند و بالندگی ندارند.

وی مهارتهای زندگی را 170 نوع عنوان کرد و ادامه داد: از این تعداد، 10 مورد اساسی تر هستند که بیشتر به آن پرداخته می شود.

صدری با اشاره به ارائه پیامهای مهارتی توسط رسانه ها بالاخص تلویزیون، بیان داشت: با توجه به اینکه جامعه ما اهل مطالعه نیستند و بیشتر می بینند و می شنوند، رسانه در درونی کردن این مهارتها می تواند نقش بسزایی داشته باشد که تلویزیون می تواند نسبت به رسانه های دیگر تاثیرگذار تر عمل کند.

وی ادامه داد: درونی شدن مهارتهای زندگی در افراد مستلزم تقویت جامعه است و با در نظر گرفتن امتیاز و پاداش از سوی جامعه به رفتار موثر و مثبت، افراد ترغیب به داشتن رفتاری خوب می شوند و این امر باعث خاموش شدن بسیاری از رفتارهای منفی می شود.

این استاد دانشگاه تربیت معلم، آموزش مهارتهای زندگی را در مدارس و دانشگاه ضروری دانست و یادآور شد: مهارتهای زندگی باید به عنوان یک درس هم در مدرسه و هم در دانشگاه ارائه شود تا افراد شیوه های ایفای نقش را در عمل پیاده کنند تا پیامدهای مثبت نمایان شوند.

صدری تصریح کرد: در حال حاضر مهمترین مشکل بین زوج های جوان نگریستن به مسائل با دید منفی است زیرا مشکلات را از ظواهر مختلف نگاه نمی کنند، بلکه کلی می بینند و از روشهای اکتشافی بصیرت، تفکر خلاق و تجربه های دیگران در حل مسائل بهره نمی برند و همواره از روش آزمون و خطا استفاده می کنند.

وی عنوان کرد: عدم چگونگی ارتباط با یکدیگر، درک همدلانه، گوش کردن فعال، چشم و هم چشمی ها، سطح توقعات بالا، سوء ظن، عدم مهارت بیان احساسات و امنیت شغلی از دیگر مشکلات زوجین است.