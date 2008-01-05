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۱۵ دی ۱۳۸۶، ۹:۵۵

527 هزار تن یونجه از مزارع همدان برداشت شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی استان همدان گفت:528 هراز تن یونجه از 48 هزار و 500 هکتار زمین زیر کشت این محصول در همدان برداشت شد.

حسین رجبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: کشاورزان با به کارگیری توصیه های کارشناسی و علمی و نیز استفاده از ریز مغذی ها موفق به برداشت این محصول شده اند.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از کشاورزان خرده پا به کشت این محصول مشغولند، افزود: با همکاری مرکز تحقیقات و کشاورزی استان همدان، کلاسهای آموزشی به منظور ارائه توصیه های فنی در خصوص مراحل کاشت، داشت و برداشت برای کشاورزان برگزار شده است.

رجبیان خاطرنشان کرد: از 48 هزار و 500 هکتار زمین زیر کشت این محصول، 48 هزار هکتار به صورت آبی و 500 هکتار به صورت کشت دیمی بوده است.

کد مطلب 616033

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