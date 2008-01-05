527 هزار تن یونجه از مزارع همدان برداشت شد

حسین رجبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: کشاورزان با به کارگیری توصیه های کارشناسی و علمی و نیز استفاده از ریز مغذی ها موفق به برداشت این محصول شده اند.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از کشاورزان خرده پا به کشت این محصول مشغولند، افزود: با همکاری مرکز تحقیقات و کشاورزی استان همدان، کلاسهای آموزشی به منظور ارائه توصیه های فنی در خصوص مراحل کاشت، داشت و برداشت برای کشاورزان برگزار شده است.

رجبیان خاطرنشان کرد: از 48 هزار و 500 هکتار زمین زیر کشت این محصول، 48 هزار هکتار به صورت آبی و 500 هکتار به صورت کشت دیمی بوده است.