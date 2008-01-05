  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۵ دی ۱۳۸۶، ۹:۵۶

معاون وزیر بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد: ایجاد اولین مرکز تراریخته گیاهان در وزارت بهداشت

معاون وزیر بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد: ایجاد اولین مرکز تراریخته گیاهان در وزارت بهداشت

معاون وزیر بهداشت از برنامه ریزی این وزارتخانه برای ایجاد مرکز تحقیقاتی گیاهان تراریخته در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: توسعه فناوری تراریخته یکی از زیر ساخت های مورد نیاز برای توسعه زیست فناوری است.

دکتر رسول دیناورند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توسعه فناوری تراریخته در دو بخش گیاهی و حیوانی یکی از زیر ساختهای مورد نیاز برای توسعه بیوتکنولوژی است و هم اکنون وزارت بهداشت در مورد حیوانات تراریخته در زیر مجموعه های خود از جمله انستیتو پاستور پیگیری هایی را در این زمینه انجام داده است.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت اظهار داشت: از نظر وزارت بهداشت توسعه فناوری تراریخته در بخش گیاهان به عنوان یکی از نیازهای اصلی توسعه بیوتکنولوژی مورد تأکید است و این وزارتخانه پیشنهاد داده است که زیر ساخت لازم در زمینه گیاهان تراریخته در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی فراهم و مرکز تحقیقات گیاهان تراریخته ایجاد شود.

دیناروند تأکید کرد: وزارت بهداشت حاضر به سرمایه گذاری در این بخش است چرا که هم اکنون در دانشکده های داروسازی نیز کشت سلولی حیوانی و گیاهی انجام می گیرد و به نظر می رسد که با وجود حضور متخصصان داروسازی و گیاهان دارویی که در حوزه وزارت بهداشت حضور دارند و در زمینه گیاهان تراریخته فعالیت می کنند، امکان توسعه تخصصی وجود دارد.

کد خبر 616089

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها