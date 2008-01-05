معاون وزیر بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد: ایجاد اولین مرکز تراریخته گیاهان در وزارت بهداشت

دکتر رسول دیناورند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توسعه فناوری تراریخته در دو بخش گیاهی و حیوانی یکی از زیر ساختهای مورد نیاز برای توسعه بیوتکنولوژی است و هم اکنون وزارت بهداشت در مورد حیوانات تراریخته در زیر مجموعه های خود از جمله انستیتو پاستور پیگیری هایی را در این زمینه انجام داده است.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت اظهار داشت: از نظر وزارت بهداشت توسعه فناوری تراریخته در بخش گیاهان به عنوان یکی از نیازهای اصلی توسعه بیوتکنولوژی مورد تأکید است و این وزارتخانه پیشنهاد داده است که زیر ساخت لازم در زمینه گیاهان تراریخته در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی فراهم و مرکز تحقیقات گیاهان تراریخته ایجاد شود.

دیناروند تأکید کرد: وزارت بهداشت حاضر به سرمایه گذاری در این بخش است چرا که هم اکنون در دانشکده های داروسازی نیز کشت سلولی حیوانی و گیاهی انجام می گیرد و به نظر می رسد که با وجود حضور متخصصان داروسازی و گیاهان دارویی که در حوزه وزارت بهداشت حضور دارند و در زمینه گیاهان تراریخته فعالیت می کنند، امکان توسعه تخصصی وجود دارد.