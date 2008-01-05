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۱۵ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۵۱

سازماندهی 10 میلیون جوان در قالب تشکل های جوانان

سازماندهی 10 میلیون جوان در قالب تشکل های جوانان

رئیس سازمان ملی جوانان با اشاره به جمعیت 25 میلیونی جوانان کشور ، از سازماندهی 10 میلیون جوان در قالب سمن ها (سازمان‌های مردم نهاد) و تشکل های سراسری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام حاج علی اکبری در دیدار با دبیران سازمان های مردم نهاد و جوانان فعال تشکل های سراسری استان لرستان، اظهار داشت: لازم است با بسیج همگانی و نگاهی رنگین کمانی تعداد جوانان عضو سازمان های مردم نهاد و تشکل های سراسری را افزایش دهیم. موضوع فعالیت سازمان های مردم نهاد به اندازه ساماندهی امور جوانان اهمیت دارد و با ترسیم نقشه جامع سازماندهی امور جوانان کشور باید همه ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در حوزه های مختلف مد نظر قرار گیرد و در برنامه پنجم سازندگی ، خلاء موجود در امور جوانان جبران شود.

وی با اشاره به گسترش فعالیت های شورای هماهنگی تشکل های سراسری، تصریح کرد: از ظرفیت و توانایی سازمان های مردم نهاد به نحو مطلوبی استفاده نمی شود در حالی که برخی از سمن ها، عملکرد منطقه ای ، کشوری و بین المللی خوبی دارند.

رئیس سازمان ملی جوانان بر لزوم ایجاد سامانه های هماهنگ کننده برای سازمان های مردم نهاد تاکید کرد و گفت: نقشه کلی مسیر حرکت و تعالی سمن ها به زودی تدوین خواهد شد.

کد مطلب 616130

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