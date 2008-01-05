دستورالعمل ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت مسکن و شهرسازی، به منظور استفاده بیشتر و بهتر از امکانات و پرهیز از کاربرد روش های متداول ساختمان سازی که از نظر سرعت، نحوه‌ی اجرا، مدیریت و سازماندهی عملیات، پاسخگوی طرح و برنامه های متناظر با نیازها نمی باشد، لزوم استفاده از تولید صنعتی ساختمان که موجب یک یا چند ویژگی از جمله افزایش سطح کیفی ساختمانها، افزایش ایمنی، کاهش وزن سازه، صرفه جویی اقتصادی و کاهش زمان ساخت و نیز بهینه شدن فرایند سرمایه گذاری در ساخت واحدهای مسکونی می شود، را بیش از پیش الزامی می کند.

برهمین اساس، دستورالعمل ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان در اجرای فصل چهارم آئین نامه اجرائی بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و به منظور ارائه روشهای مورد قبول در ساخت و سازها با روشهای تولید صنعتی یا فناوری های نوین به شرح ذیل ابلاغ می شود.

ماده 1- سیستمهای کاملی که مورد تائید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار گرفته است شامل:

1- سیستم سازه ای قاب فلزی سبک متشکل از مقاطع فولادی باربر سرد نورد شده (LSE) (مقاطع با ورق های فولادی سرد نورد شده به شکل (C (Studs و به شکل )U (Runners به عنوان ستونک ها و تیرک ها)

2- ساختمانهای نیمه پیش ساخته صفحات ساندویچی سقف و دیوار (3D) (سیستمی سازه ای که سقف ها و دیوارها به طور کامل از 3-D استفاده شده باشد).

3- ساختمانهای پیش ساخته با دیوار باربر متشکل از سقف و دیوارهای بتن آرمه پیش ساخته با بتن سبک سازه ای (بتن با پوکه صنعتی)

4- ساختمانهای بتن آرمه متشکل از دیوار باربر و سقف های نیمه پیش ساخته با بتن درجا

5- ساختمانهای پیش ساخته متشکل از دیوارهای برشی بتن آرمه درجا و قاب خمشی ساده بتنی- فولادی با بتن درجا و غلافهای فولاد سرد نورد شده

تبصره: علاوه بر سیستمهای فوق چنانچه سیستمهای دیگری به تائید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن برسد به این فهرست اضافه خواهد شد.

ماده 2- روش هایی که در جهت اصلاح ساخت و ساز متداول موجود مورد استفاده قرار گیرد، شامل اصلاح در سیستمها به صورت:

1- استفاده از دیوار برشی در ساختمانهای با اسکلت بتنی یا فولادی

2- استفاده از اسکلت های فولادی پیش ساخته (سازه های فولادی در کارخانه ساخته شده و در کارگاه با استفاده از اتصالات پیچ و مهره ای نصب می شود.)

3- استفاده از سقفهای مرکب

4- استفاده از سقف های بتنی پیش ساخته (دال های پیش ساخته یک و یا دو طرفه برای دهانه های متوسط وبزرگ)

5- استفاده از سقف پیش تنیده بتنی

6- استفاده از سقف های پس تنیده بتنی

7- استفاده از پلی استایرن دارای نشان استاندارد یا گواهینامه فنی (از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) در سقفهای تیرچه بلوک به جای بلوک سفالی یا بتنی با پوشش سقف کاذب به منظور رعایت ضوابط مقاومت در برابر حریق

8- استفاده از صفحات ساندویچی تری دی 3-D غیر باربر در سفت کاری

9- استفاده از جداکننده های سبک مانند دیوارهای گچی و یا گچ برگ (در پوشش دیوارها و جداکننده فضاها)

10-استفاده از روش اجرای خشک سنگ در نما

ماده 3- سایر روشهائی که می تواند منجر به اصلاح روشهای تولید متداول موجود گردد شامل:

الف- استفاده از در و پنجره مدولار براساس پیوست مقررات ملی ساختمان (تولید انبوه و صنعتی درها و پنجره‌ها).

ب- اجرای لوله کشی‌ها در مسیرهایی که امکان تعمیر یا تعویض لوله ها به آسانی و بدون تخریب وجود داشته باشد.

لوله های قائم باید روکار باشند یا در داخل شفت قرار گیرند.لوله های افقی باید به صورت روکار، در داخل سقف کاذب، در داخل کانال آدم رو و یا در داخل ترنچ قرار گیرند.

ج- استفاده از بتن سبک در دیوار و کف غیر سازه ای

ماده 4- روشهایی که می تواند منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی گردد شامل:

1- عایق کاری حرارتی پیوسته خارجی، سقف پیلوتی، سقف نهائی و لوله های آب گرم

2- استفاده از پنجره های عایق (ترمال بریک) و شیشه های دو جداره

3- استفاده از انرژی خورشیدی در گرمایش آب مصرفی و آب سیستم گرمایش

4- استفاده از سیستم های هوشمند موتورخانه

ماده 5- کلیه ساخت وسازهائی که با شرائط و ضوابط این دستورالعمل احداث می شوند ضمن برخورداری از تسهیلات بانکی موضوع آیین نامه اجرایی بند «د» تبصره 6 قانون بودجه از یارانه نرخ سود مقرر به شرح ذیل برخوردار می گردند:

الف) ساخت وسازهایی که مطابق روشهای موضوع ماده 1 این دستورالعمل احداث شوند از سقف یارانه جدول منضم به تصویب نامه هیات وزیران برخوردار می شوند.

ب) ساخت و سازهائی که ضوابط ماده 2 دستورالعمل را رعایت نمایند به تناسب استفاده از هر یک از روشهای مقرر به تشخیص کمیته موضوع ماده 6 تا 50% یارانه برخوردار خواهند شد.

ج) به ساخت و سازهای موضوع ماده 3 صرفا تسهیلات بانکی بدون تعلق یارانه نرخ سود پرداخت می گردد.

د) ساخت و سازهائی که تمامی ضوابط ماده 4 را رعایت نمایند از1% یارانه برخوردار خواهند شد.

تبصره: چنانچه روشهای موضوع این دستورالعمل در سایر برنامه های تحت حمایت موضوع تبصره 6 بکار رود یارانه های مذکور به یارانه مقرر در هر یک از برنامه ها اضافه خواهند شد.

ماده 6- کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مسکن و شهرسازی استان (به عنوان رییس) ،‌سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، انجمن انبوه سازان و انجمن صنفی فناوران و تولید کنندگان صنعتی تشکیل و پروژه های متقاضی استفاده از تسهیلات و یارانه های مربوط به فناوری های نو و یا تولید صنعتی ساختمان را با ضوابط و مفاد این آیین نامه انطباق خواهند داد.

