نامزدهای انجمن کارگردانان آمریکا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد پل تامس اندرسن برای فیلم "خون بپا می‌شود" درباره ظهور و به قدرت رسیدن یک جوینده نفت و شان پن برای فیلم "درون طبیعت وحشی" درباره سفر پرمخاطره مردی جوان به نام کریستوفر مک‌کندلس به درون طبیعت وحشی، برای دریافت جایزه رقابت می کنند.





پل تامس اندرسن پشت صحنه فیلم "خون بپا می‌شود"

جوئل و ایتن کوئن برای فیلم جنایی و تلخ "پیرمردها کشوری ندارند"، تونی گیلروی برای تریلر قضایی "مایکل کلیتن" با بازی جرج کلونی و جولین شنیبل برای فیلم "زنگ شیرجه و پروانه" درباره مردی فلج که کتاب خاطرات خود را با پلک زدن دیکته می‌کند، دیگر نامزدهای جایزه انجمن کارگردانان هستند.

جز جوئل کوئن که قبلا برای فیلم "فارگو" نامزد ریافت این جایزه بود، باقی برای اولین بار نامزد جایزه DGA می‌شوند. مایکل آپتد رئیس DGA در این باره گفت: "آنچه باعث می‌شود جایزه انجمن کارگردانان واقعا برای کارگردان‌ها پرمعنی باشد دانستن این مسئله است که تنها جایزه‌ای است که همتایان آنها درباره آن تصمیم می‌گیرند."

جوایز انجمن کارگردانان شاخصی مهم برای فیلم‌هایی است که ممکن است در بخش کارگردانی و فیلم نامزد اسکار شوند. از سال 1948 که DGA‌ کار خود را آغاز کرد تنها شش بار پیش آمده که برنده جایزه این انجمن نتوانسته باشند اسکار بهترین کارگردان را بگیرند، ضمن اینکه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معمولا جایزه بهترین فیلم را به برنده اسکار بهترین کارگردانی می‌دهد.

ارتباط میان DGA و اسکار به ویژه سال پیش ثابت شد. مارتین اسکورسیزی برای فیلم "مردگان" برنده جایزه انجمن کارگردانان شد و اسکار بهترین کارگردان را نیز گرفت. "مردگان" اسکار بهترین فیلم سال را نیز از آن خود کرد. سال 2007 به لحاظ اعطاء جوایز یکی از پیش‌بینی‌ناپذیرترین سال‌های هالیوود در چند سال اخیر بود، به طوری که فیلم‌های بسیار مورد تحسین قرار گرفتند.

برنده شصتمین جایزه سالانه انجمن کارگردانان روز 26 ژانویه (شش بهمن) چهار روز پس از اعلام نامزدهای هشتادمین دوره اسکار اعلام می‌شود.