به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور کنعانی در خصوص برگزاری ضیافت علم و فناوری ایران گفت: رایزنی علمی ایران در اروپا با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، با هدف گرامی‌داشت پیشرفت‌های علم وفناوری ایران و قدردانی از تلاش‌های فعالان علمی و دانشگاهی در خارج از کشور، فضای دوستانه و همدلانه‌ای در قالب ضیافت علم و فناوری ایران تدارک دیده است.

رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی شنگن- انگلستان و ایرلند ادامه داد: تمامی هموطنان ایرانی که دانشجو، محقق، استاد یا فارغ التحصیل و متخصص فعال در خارج از کشور هستند که در روز یکشنبه ۴ آگوست، در پاریس خواهند بود می‌توانند با انجام مراحل ثبت‌نام در این ضیافت شرکت کنند.

کنعانی با بیان اینکه ضیافت علم و فناوری در ایران هم زمان با المپیک ۲۰۲۴ پاریس که در حال برگزاری است، برگزار خواهد شد؛ تصریح کرد: فضای این ضیافت امکان آشنایی با همکاران ایرانی غیرمقیم با زمینه‌های کاری مشترک را فراهم کرده و شرکت کنندگان به صورت ویژه با ماموریت‌ها و خدمات رایزنی علمی ایران در اروپا برای ارتباطات بین‌المللی و همکاری‌های آینده آشنا خواهند شد.

رایزن علمی ایران در اروپا افزود: علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این ضیافت و کسب اطلاعات بیشتر از طریق آدرس ایمیل contact@iran-science.eu با ما در ارتباط باشند.