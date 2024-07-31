به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر چهارشنبه در جمع مردم مجن در حسینیه این شهر با بیان اینکه عزاداری زیبای اهالی «قلعه‌نو خرقان، میغان و گرمن» در برنامه حسینیه معلی مایه افتخار استان سمنان بود، تاکید کرد: سبک عزاداری مردم مجن قابل تقدیر است.

وی افزود: صمیمیت اجتماعی مردم مؤمن و متدین شهر مجن و روستاهای قلعه‌نو خرقان، میغان و گرمن و سایر مناطق، افتخاری بزرگ برای استان سمنان و شهرستان شاهرود محسوب می‌شود که نمونه‌هایی از آن‌را در اجرای زیبای آئین عزاداری در ویژه‌برنامه «حسینیه معلی» مشاهده کردیم.

امام جمعه سمنان انسجام عزاداران حسینی مردم مجن را سرمایه معنوی این خطه دانست و اظهار کرد: این برنامه‌ها علاوه بر شور و شوق فراوان، از محتوای بسیار ارزشمند و انقلابی نیز برخوردارند که یادآور حضور رزمندگان بااخلاص شهرستان شاهرود در طول هشت‌سال دفاع مقدس است.

مطیعی با ابراز امیدواری برای انتقال ارزش‌های اسلامی و معارف حسینی به نسل‌های آینده اظهار کرد: اینکه امروز شاهد فشار دولت آلمان برای تعطیل کردن یکی از مراکز اسلامی در هامبورگ هستیم از نقش مهم و جریان‌سازی مساجد در تحولات فرهنگی و اجتماعی حکایت می‌کند.

وی با یادآوری جنایات رژیم جعلی صهیونیستی در نوار غزه گفت: نمونه‌های متعددی از حوادث روز عاشورا امروز در غزه در حال وقوع است که در پیش چشمان جهانیان قرار دارد.