به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی شهادت مجاهد سرافراز جناب آقای اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را تسلیت گفت.

متن پیام سید صولت مرتضوی در پی شهادت مجاهد سرافراز جناب آقای اسماعیل هنیه به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

شهادت مجاهد سرافراز جناب آقای اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در تهران را به ملت بزرگ و سرافراز فلسطین، جنبش حماس و همه گروه‌های مقاومت فلسطینی تبریک و تسلیت می‌گویم.

شهادت جناب آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به عنوان یکی دیگر از جلوه‌های «تروریسم دولتی» و از پیامدهای سکوت مجامع بین‌المللی در قبال جنایات مستمر رژیم صهیونیستی و نقض آشکار و پی در پی مقررات بین‌المللی است.

آن شهید والامقام سال‌ها جان گرامی‌اش را در میدان مبارزه‌ی شرافتمندانه بر سردست گرفته بود و فرزندان خود را در این راه نورانی تقدیم کرده بود. یقیناً" شهادت جناب آقای اسماعیل هنیه چالشی در مسیر مقاومت ایجاد نکرده و به انگیزه جدیدی برای پیوند بیشتر میان مجاهدان علیه دهه‌ها اشغال، سرکوبگری و جنایت رژیم خبیث و جنایتکار صهیونیستی بدل خواهد شد.

اینجانب شهادت این انسان آزاده، مؤمن و پرهیزکار را به محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی، تمامی آزادگان جهان، ملت مظلوم و مقاوم فلسطین و خانواده شهیدپرور ایشان تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

به یاری خداوند، پیروز نهایی برای فلسطین مقاوم خواهد بود.